Херсонцы рассказали, как живут в условиях войны и как реагируют на обстрелы
Продолжаются 632 сутки полномасштабного вторжения России на территорию Украины. По Херсону оккупанты регулярно наносят вражеские удары. В результате обстрелов уничтожено немало инфраструктуры в городе, а также погибли многие жители. Журналисты узнали, как херсонцы живут в условиях войны.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Как херсонцы реагируют на обстрелы
Ежедневно оккупанты наносят вражеские удары по правобережью Херсонщины. Взрывы уже стали обыденностью для местных. Один из жителей Херсона утверждает, что немногие бегут к бомбоубежищу, когда в городе раздается тревога. Он говорит, что все устали от постоянных атак и, если "попадет, то это судьба".
"Я живу на девятом этаже. Куда бежать? Я пока спущюсь, так уже и тревога закончится" , — рассказал мужчина.
Еще одна жительница Херсона говорит, что очень страшно во время обстрелов, что российская армия "страшно стреляет". По ее словам, ночью во время атак "только лежит и ждет будет попадание или нет".
"Страшно, когда оно летит и гудит, убегаешь в коридор под стенку, а там все дрожит, хорошо, что у нас окна хоть целые", — сказала другая жительница Херсона.
Напомним, в результате массированного обстрела Херсона повреждены многоэтажные и частные дома в Центральном и Днепровском районах города. Погибла 75-летняя женщина. Ранения получили по меньшей мере шесть человек, в том числе ребенок. Часть города была обесточена.
Читайте Новини.LIVE!