Херсонцы рассказали, как живут в условиях войны и как реагируют на обстрелы

Пылает авто в результате обстрела Херсона. Фото: Офис Президента

Продолжаются 632 сутки полномасштабного вторжения России на территорию Украины. По Херсону оккупанты регулярно наносят вражеские удары. В результате обстрелов уничтожено немало инфраструктуры в городе, а также погибли многие жители. Журналисты узнали, как херсонцы живут в условиях войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Ежедневно оккупанты наносят вражеские удары по правобережью Херсонщины. Взрывы уже стали обыденностью для местных. Один из жителей Херсона утверждает, что немногие бегут к бомбоубежищу, когда в городе раздается тревога. Он говорит, что все устали от постоянных атак и, если "попадет, то это судьба".

"Я живу на девятом этаже. Куда бежать? Я пока спущюсь, так уже и тревога закончится" , — рассказал мужчина.

Еще одна жительница Херсона говорит, что очень страшно во время обстрелов, что российская армия "страшно стреляет". По ее словам, ночью во время атак "только лежит и ждет будет попадание или нет".

"Страшно, когда оно летит и гудит, убегаешь в коридор под стенку, а там все дрожит, хорошо, что у нас окна хоть целые", — сказала другая жительница Херсона.

Напомним, в результате массированного обстрела Херсона повреждены многоэтажные и частные дома в Центральном и Днепровском районах города. Погибла 75-летняя женщина. Ранения получили по меньшей мере шесть человек, в том числе ребенок. Часть города была обесточена.