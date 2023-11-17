Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Эксклюзив arrow Херсонцы рассказали, как живут в условиях войны и как реагируют на обстрелы arrow

Херсонцы рассказали, как живут в условиях войны и как реагируют на обстрелы

17 ноября 2023 17:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Херсонцы рассказали, как живут в условиях войны и как реагируют на обстрелы
Пылает авто в результате обстрела Херсона. Фото: Офис Президента
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Продолжаются 632 сутки полномасштабного вторжения России на территорию Украины. По Херсону оккупанты регулярно наносят вражеские удары. В результате обстрелов уничтожено немало инфраструктуры в городе, а также погибли многие жители. Журналисты узнали, как херсонцы живут в условиях войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Как херсонцы реагируют на обстрелы

Ежедневно оккупанты наносят вражеские удары по правобережью Херсонщины. Взрывы уже стали обыденностью для местных. Один из жителей Херсона утверждает, что немногие бегут к бомбоубежищу, когда в городе раздается тревога. Он говорит, что все устали от постоянных атак и, если "попадет, то это судьба".

"Я живу на девятом этаже. Куда бежать? Я пока спущюсь, так уже и тревога закончится" , — рассказал мужчина.

Еще одна жительница Херсона говорит, что очень страшно во время обстрелов, что российская армия "страшно стреляет". По ее словам, ночью во время атак "только лежит и ждет будет попадание или нет".

"Страшно, когда оно летит и гудит, убегаешь в коридор под стенку, а там все дрожит, хорошо, что у нас окна хоть целые", — сказала другая жительница Херсона.

Напомним, в результате массированного обстрела Херсона повреждены многоэтажные и частные дома в Центральном и Днепровском районах города. Погибла 75-летняя женщина. Ранения получили по меньшей мере шесть человек, в том числе ребенок. Часть города была обесточена.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме