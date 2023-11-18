Кількість республіканців, які блокують допомогу Україні, в Капітолії зросла до 45%, — конгресмен

Кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

У США спостерігається тривожна тенденція щодо українського питання. Кількість республіканців, які виступають проти продовження допомоги Україні, постійно зростає.

Про це на Європейському форумі у Вашингтоні заявив конгресмен із Філадельфії Брендон Бойл.

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"З 25% до 45% зросла кількість республіканців, які нині блокують та ставлять на паузу підтримку України у Конгресі. Це невтішна тенденція для всіх нас", — каже член Палати представників.

Також конгресмен додає, що республіканцям між собою важко домовитись, хто лідер, хто спікер, і ці розбіжності можуть погано впливати і на допомогу Україні.

"Навіть подумавши, що якби питання законопроєкту було винесено сьогодні, я вважаю, що незначна більшість республіканців Палати проголосує за продовження допомоги Україні, є досить велика і достатньо гучна більшість, яка заважає винести цей законопроект на розгляд", — повідомляє Брендон Бойл.

Конгресмен пояснює, що те, що у Конгресі проголосували попередньо за бюджет і до січня буде своєрідне затишшя цього питання, це теж поганий знак для України.

"Зараз немає нічого, що змушує проголосувати за додаткове фінансування для України, поки ми не дійдемо до січня чи лютого. Тому я хвилююся, я все ще налаштований оптимістично, впевнений, що ми це зробимо, але в календарному 2023 році нічого не буде, якщо не станеться щось справді дивовижне", — зауважує конгресмен.

Нагадаємо, у Палаті представників планують розглянути запит Байдена на фінансову допомогу Україні та Ізраїлю після Дня подяки, який святкуватимуть 23 листопада.