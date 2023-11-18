Количество республиканцев, блокирующих помощь Украине в Капитолии, возросло до 45%, — конгрессмен

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

В США наблюдается тревожная тенденция по украинскому вопросу. Число республиканцев, выступающих против продления помощи Украине, постоянно растет.

Об этом на Европейском форуме в Вашингтоне заявил конгрессмен из Филадельфии Брендон Бойл.

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"С 25% до 45% выросло количество республиканцев, которые сейчас блокируют и ставят на паузу поддержку Украины в Конгрессе. Это неутешительная тенденция для всех нас", — говорит член Палаты представителей.

Также конгрессмен добавляет, что республиканцам трудно договориться, кто лидер, кто спикер, и эти разногласия могут плохо влиять и на помощь Украине.

"Даже подумав, что если бы вопрос законопроекта был вынесен сегодня, я считаю, что незначительное большинство республиканцев Палаты проголосует за продление помощи Украине, достаточно большое и достаточно громкое большинство, которое мешает вынести этот законопроект на рассмотрение", — сообщает Брендон Бойл.

Конгрессмен объясняет, что то, что в Конгрессе проголосовали предварительно за бюджет и до января будет своеобразное затишье этого вопроса, это тоже плохой знак для Украины.

"Сейчас нет ничего, что заставляет проголосовать за дополнительное финансирование для Украины, пока мы не дойдем до января или февраля. Поэтому я волнуюсь, хоть я все еще настроен оптимистично, уверен, что мы это сделаем, но в календарном 2023 году ничего не будет, если не произойдет что-то действительно удивительное", — отмечает конгрессмен.

Напомним, в Палате представителей планируют рассмотреть запрос Байдена на финансовую помощь Украине и Израилю после Дня благодарения, который будут праздновать 23 ноября.