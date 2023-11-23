Макс Барських розповів, як переходив на українську мову у творчості
Напередодні, в Києві відбувся закритий допрем'єрний показ довгоочікуваного документального проєкту Алана Бадоєва "Довга доба". Підтримати свого продюсера та друга, зокрема, прийшов співак Макс Барських.
В інтерв’ю Новини.LIVE артист розповів, як він перейшов на українську мову та пише нові пісні.
Макс Барських та українська мова
На початку цієї осені співак презентував свій перший україномовний альбом "Зорепад". Наживо його можна буде почути з 1 грудня в різних містах України під час туру Барських. Втім на початку роботи над платівкою Максу здавалось, що в нього не вийде писати пісні українською.
"Деякі з пісень були написані іншою мовою і лежали в мене як демоматеріал. Я вирішив їх перекласти. І з цим перекладом вони стали ще більш виразнішими і більш емоційними. Також я написав декілька абсолютно нових пісень".
Макс зізнався Новини.LIVE — думав, що в нього не такий великий словниковий запас української мови.
"Якась сила в мене вселилася. Я сів і прямо так рядок за рядком написав. Таке саме відбулось, коли писав пісню "Прийде весна". Я сидів перед аркушем паперу і ці рядки якось приходили, і я записував. Те ж саме відбулось з цим альбомом. Тому що кожного разу я роблю пісні щиро з посилом дати людям потрібну інформацію в той чи інший момент".
Також Барських розповів — інколи він все ж таки спілкується російською мовою з найріднішими.
"30 років говорив російською, на жаль. Але все більше помічаю за собою, що мій мозок перемикається на російську. Іноді, звісно, з рідними, їх вже не переробиш, спілкуємося як і спілкувалися все життя", — підсумував Макс.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Макс Барських представив кліп, знятий до повномасштабного вторгнення. Також ми розповідали, що Барських висловився про Олега Винника, який живе за кордоном.
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