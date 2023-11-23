Макс Барських розповів, як переходив на українську мову у творчості

Макс Барських на показі документального проєкту "Довга доба". Фото: менеджмент проєкту

Напередодні, в Києві відбувся закритий допрем'єрний показ довгоочікуваного документального проєкту Алана Бадоєва "Довга доба". Підтримати свого продюсера та друга, зокрема, прийшов співак Макс Барських.

В інтерв’ю Новини.LIVE артист розповів, як він перейшов на українську мову та пише нові пісні.

Читайте також:

Макс Барських та українська мова

На початку цієї осені співак презентував свій перший україномовний альбом "Зорепад". Наживо його можна буде почути з 1 грудня в різних містах України під час туру Барських. Втім на початку роботи над платівкою Максу здавалось, що в нього не вийде писати пісні українською.

"Деякі з пісень були написані іншою мовою і лежали в мене як демоматеріал. Я вирішив їх перекласти. І з цим перекладом вони стали ще більш виразнішими і більш емоційними. Також я написав декілька абсолютно нових пісень".

Макс зізнався Новини.LIVE — думав, що в нього не такий великий словниковий запас української мови.

"Якась сила в мене вселилася. Я сів і прямо так рядок за рядком написав. Таке саме відбулось, коли писав пісню "Прийде весна". Я сидів перед аркушем паперу і ці рядки якось приходили, і я записував. Те ж саме відбулось з цим альбомом. Тому що кожного разу я роблю пісні щиро з посилом дати людям потрібну інформацію в той чи інший момент".

Також Барських розповів — інколи він все ж таки спілкується російською мовою з найріднішими.

"30 років говорив російською, на жаль. Але все більше помічаю за собою, що мій мозок перемикається на російську. Іноді, звісно, з рідними, їх вже не переробиш, спілкуємося як і спілкувалися все життя", — підсумував Макс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Макс Барських представив кліп, знятий до повномасштабного вторгнення. Також ми розповідали, що Барських висловився про Олега Винника, який живе за кордоном.