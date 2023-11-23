Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Эксклюзив arrow Макс Барских рассказал, как переходил на украинский язык в творчестве arrow

Макс Барских рассказал, как переходил на украинский язык в творчестве

23 ноября 2023 07:48
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Макс Барских рассказал, как переходил на украинский язык в творчестве
Макс Барских на показе документального проекта "Довга доба". Фото: менеджмент проекта
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне, в Киеве состоялся закрытый допремьерный показ долгожданного документального проекта Алана Бадоева "Довга доба". Поддержать своего продюсера и друга, в частности, пришел певец Макс Барских.

В интервью Новини.LIVE артист рассказал, как он перешел на украинский язык и пишет новые песни.

Читайте также:

Макс Барских и украинский язык

В начале этой осени певец презентовал свой первый украиноязычный альбом "Зорепад". Вживую его можно будет услышать с 1 декабря в разных городах Украины во время тура Барских. Впрочем, в начале работы над пластинкой Максу казалось, что у него не получится писать песни на украинском.

"Некоторые из песен были написаны на другом языке и лежали у меня как демо материал. Я решил их перевести. И с этим переводом они стали еще более выразительными и более эмоциональными. Также я написал несколько совершенно новых песен".

Макс признался Новини.LIVE — думал, что у него не столь большой словарный запас украинского языка. 

"Какая-то сила в меня вселилась. Я сел и прямо так строку за строкой написал. Такое же произошло, когда писал песню "Прийде весна". Я сидел перед листом бумаги и эти строки как-то приходили, и я записывал. То же самое произошло с этим альбомом. Потому что каждый раз я делаю песни искренне с посылом дать людям нужную информацию в тот или иной момент".

Также Барских рассказал, что иногда он все же общается на русском языке с самыми родными.

"30 лет говорил по-русски, к сожалению. Но все больше замечаю за собой, что мой мозг переключается на русский. Иногда, конечно, с родными, их уже не переделаешь, общаемся, как и общались всю жизнь", — подытожил Макс.

Напомним, ранее мы писали, что Макс Барских представил клип, снятый до полномасштабного вторжения. Также мы рассказывали, что Барских высказался об Олеге Виннике, живущем за границей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ - 80x80

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме