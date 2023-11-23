Макс Барских рассказал, как переходил на украинский язык в творчестве

Макс Барских на показе документального проекта "Довга доба". Фото: менеджмент проекта

Накануне, в Киеве состоялся закрытый допремьерный показ долгожданного документального проекта Алана Бадоева "Довга доба". Поддержать своего продюсера и друга, в частности, пришел певец Макс Барских.

В интервью Новини.LIVE артист рассказал, как он перешел на украинский язык и пишет новые песни.

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Макс Барских и украинский язык

В начале этой осени певец презентовал свой первый украиноязычный альбом "Зорепад". Вживую его можно будет услышать с 1 декабря в разных городах Украины во время тура Барских. Впрочем, в начале работы над пластинкой Максу казалось, что у него не получится писать песни на украинском.

"Некоторые из песен были написаны на другом языке и лежали у меня как демо материал. Я решил их перевести. И с этим переводом они стали еще более выразительными и более эмоциональными. Также я написал несколько совершенно новых песен".

Макс признался Новини.LIVE — думал, что у него не столь большой словарный запас украинского языка.

"Какая-то сила в меня вселилась. Я сел и прямо так строку за строкой написал. Такое же произошло, когда писал песню "Прийде весна". Я сидел перед листом бумаги и эти строки как-то приходили, и я записывал. То же самое произошло с этим альбомом. Потому что каждый раз я делаю песни искренне с посылом дать людям нужную информацию в тот или иной момент".

Также Барских рассказал, что иногда он все же общается на русском языке с самыми родными.

"30 лет говорил по-русски, к сожалению. Но все больше замечаю за собой, что мой мозг переключается на русский. Иногда, конечно, с родными, их уже не переделаешь, общаемся, как и общались всю жизнь", — подытожил Макс.

Напомним, ранее мы писали, что Макс Барских представил клип, снятый до полномасштабного вторжения. Также мы рассказывали, что Барских высказался об Олеге Виннике, живущем за границей.