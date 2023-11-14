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Масштабна пожежа на Караваєвих Дачах в Києві — фото та відео з місця події

14 листопада 2023 19:32
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Ілля Рябінін
редактор
Масштабна пожежа на Караваєвих Дачах в Києві — фото та відео з місця події
Ліквідація пожежі на "Караваєвих дачах" в Києві. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

З'явилася інформація щодо пожежі у Києві біля залізничної станції "Караваєві дачі". За попередньою інформацією, полум'я охопило чималу територію, наразі пожежу ліквідовують.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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За інформацією від очевидців, повідомляє наш кореспондент, зайнялася автомайстерня. 

На місці інциденту продовжують працювати рятувальники ДСНС. Вони продовжують ліквідовувати пожежу. 

Рятувальники ДСНС на місці інциденту. Фото: кореспондент Новини.LIVE
Рятувальники ДСНС на місці інциденту. Фото: кореспондент Новини.LIVE
Рятувальник ДСНС на місці інциденту. Фото: кореспондент Новини.LIVE

Нагадаємо, що у Солом'янському районі столиці сталася пожежа, внаслідок чого димом затягнуло весь район. Також раніше спалахнуло полум'я у Дарницькому районі міста: загорівся склад з будівельними матеріалами, в результаті чого постраждало двоє людей. 

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