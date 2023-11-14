Масштабна пожежа на Караваєвих Дачах в Києві — фото та відео з місця події
З'явилася інформація щодо пожежі у Києві біля залізничної станції "Караваєві дачі". За попередньою інформацією, полум'я охопило чималу територію, наразі пожежу ліквідовують.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.
Згоріла автомайстерня в Києві
За інформацією від очевидців, повідомляє наш кореспондент, зайнялася автомайстерня.
На місці інциденту продовжують працювати рятувальники ДСНС. Вони продовжують ліквідовувати пожежу.
Нагадаємо, що у Солом'янському районі столиці сталася пожежа, внаслідок чого димом затягнуло весь район. Також раніше спалахнуло полум'я у Дарницькому районі міста: загорівся склад з будівельними матеріалами, в результаті чого постраждало двоє людей.
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