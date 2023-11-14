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Масштабный пожар на Караваевых Дачах в Киеве — фото и видео с места происшествия

14 ноября 2023 19:32
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Илья Рябинин
редактор
Масштабный пожар на Караваевых Дачах в Киеве — фото и видео с места происшествия
Ликвидация пожара на "Караваевых дачах" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Появилась информация о пожаре в Киеве возле железнодорожной станции "Караваевы дачи". По предварительной информации, пламя охватило немалую территорию, пока пожар ликвидируют.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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По информации от очевидцев, сообщает наш корреспондент, загорелась автомастерская.

На месте инцидента продолжают работать спасатели ГСЧС. Они продолжают ликвидировать пожар.

Спасатели ГСЧС на месте инцидента. Фото: корреспондент Новини.LIVE
Спасатели ГСЧС на месте инцидента. Фото: корреспондент Новини.LIVE
Спасатель ГСЧС на месте инцидента. Фото: корреспондент Новини.LIVE

Напомним, что в Соломенском районе столицы произошел пожар, в результате чего дымом затянуло весь район. Также ранее вспыхнуло пламя в Дарницком районе города: загорелся склад со строительными материалами, в результате чего пострадали два человека.

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