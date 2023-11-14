Масштабный пожар на Караваевых Дачах в Киеве — фото и видео с места происшествия
Появилась информация о пожаре в Киеве возле железнодорожной станции "Караваевы дачи". По предварительной информации, пламя охватило немалую территорию, пока пожар ликвидируют.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.
Сгорела автомастерская в Киеве
По информации от очевидцев, сообщает наш корреспондент, загорелась автомастерская.
На месте инцидента продолжают работать спасатели ГСЧС. Они продолжают ликвидировать пожар.
Напомним, что в Соломенском районе столицы произошел пожар, в результате чего дымом затянуло весь район. Также ранее вспыхнуло пламя в Дарницком районе города: загорелся склад со строительными материалами, в результате чего пострадали два человека.
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