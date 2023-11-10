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Моя душа радіє, коли я чую, що там відбувається, — мер Нової Каховки про ситуацію на Херсонщині

10 листопада 2023 14:38
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Моя душа радіє, коли я чую, що там відбувається, — мер Нової Каховки про ситуацію на Херсонщині
Нова Каховка. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ перерізали ключову дорогу Олешки — Нова Каховка. Мер Нової Каховки Володимир Коваленко підтвердив, що українські війська успішно відтісняють ворога на Херсонщині. 

Про це Володимир Коваленко розповів Новини.LIVE.

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Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Мер Нової Каховки повідомив, що є певне переміщення ЗСУ вглиб російських окупаційних сил. З деяких позицій ворог відходить. 

"Ми віримо, що все пройде дуже швидко", — сказав Володимир Коваленко.

І хоча деталей мер міста розголошувати не може, він повідомив, що хороші новини є: "Я тільки одне хочу сказати: душа моя радіє, коли я чую, що там відбувається".

Володимир Коваленко, як і вся громада, сподівається на хороші новини завтра, 11 листопада, до річниці звільнення Херсона. 

"Тримаю кулачки і сьогодні навіть у храм ходив для того, щоб поставити свічку за живих і за упокій полеглих ЗСУ, і за успіх", — розповів мер Нової Каховки. 

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, що в України є план, як досягти успіхів на фронті попри тяжкий контрнаступ. 

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