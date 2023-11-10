Моя душа радіє, коли я чую, що там відбувається, — мер Нової Каховки про ситуацію на Херсонщині
Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ перерізали ключову дорогу Олешки — Нова Каховка. Мер Нової Каховки Володимир Коваленко підтвердив, що українські війська успішно відтісняють ворога на Херсонщині.
Про це Володимир Коваленко розповів Новини.LIVE.
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині
Мер Нової Каховки повідомив, що є певне переміщення ЗСУ вглиб російських окупаційних сил. З деяких позицій ворог відходить.
"Ми віримо, що все пройде дуже швидко", — сказав Володимир Коваленко.
І хоча деталей мер міста розголошувати не може, він повідомив, що хороші новини є: "Я тільки одне хочу сказати: душа моя радіє, коли я чую, що там відбувається".
Володимир Коваленко, як і вся громада, сподівається на хороші новини завтра, 11 листопада, до річниці звільнення Херсона.
"Тримаю кулачки і сьогодні навіть у храм ходив для того, щоб поставити свічку за живих і за упокій полеглих ЗСУ, і за успіх", — розповів мер Нової Каховки.
Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, що в України є план, як досягти успіхів на фронті попри тяжкий контрнаступ.
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