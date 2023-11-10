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Моя душа радуется, когда я слышу, что там происходит, — мэр Новой Каховки о ситуации на Херсонщине

10 ноября 2023 14:38
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Моя душа радуется, когда я слышу, что там происходит, — мэр Новой Каховки о ситуации на Херсонщине
Новая Каховка. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Институт изучения войны сообщил, что ВСУ перерезали ключевой путь Олешки — Новая Каховка. Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко подтвердил, что украинские войска успешно оттесняют врага в Херсонской области.

Об этом Владимир Коваленко рассказал Новини.LIVE.

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Мэр Новой Каховки сообщил, что есть определенное перемещение ВСУ в глубь российских оккупационных сил. С некоторых позиций враг уходит.

"Мы верим, что все пройдет очень быстро", — сказал Владимир Коваленко.

И хотя деталей мэр города разглашать не может, он сообщил, что хорошие новости есть: "Я только одно хочу сказать: душа моя радуется, когда я слышу, что там происходит".

Владимир Коваленко, как и все общество, надеется на хорошие новости завтра, 11 ноября, к годовщине освобождения Херсона.

"Держу кулачки и сегодня даже в храм ходил для того, чтобы поставить свечу за живых и за упокой павших ВСУ, и за успех", — рассказал мэр Новой Каховки.

Напомним, президент Зеленский сообщил, что у Украины есть план, как добиться успехов на фронте, несмотря на тяжелое контрнаступление.

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