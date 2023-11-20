Чи отримає Україна заморожені активи Росії

Прапор Росії за колючим дротом. Фото: росЗМІ

Загальний обсяг суверенних активів Російської Федерації, зокрема активів Центробанку РФ, знерухомлених в Євросоюзі та країнах "Великої сімки", становить орієнтовно 300 млрд доларів.

Водночас у межах юрисдикції ЄС заблоковано 200 млрд євро російських суверенних активів, з яких у приватних фінансових установах (насамперед в депозитарії Euroclear) зберігається понад 120 млрд євро.

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Про це Новини.LIVE розказала голова аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей" Тетяна Хутор.

На які кошти може розраховувати Україна

У ЄС розглядають питання спрямування Україні надзвичайних доходів, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Цей дохід утворюється від інвестування коштів, отриманих внаслідок купонних платежів та погашень знерухомлених облігацій або інших цінних паперів, в рамках звичайної діяльності депозитарію Euroclear.

Задача максимум для України — це стягнення усіх заморожених коштів країни-агресора. Цього вимагають норми міжнародного права. Вони зобов’язують державу, відповідальну за міжнародно протиправні діяння, відшкодувати завдану такими діяннями шкоду у повному обсязі.

Але навіть цих коштів буде недостатньо. Адже, згідно з оцінками Світового Банку лише за перший рік повномасштабної війни (з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2023 року) Україні було завдано шкоди на 411 млрд доларів.

"Утім, коли європейські лідери говорять про план використання російських коштів для України, мається на увазі не повна конфіскація зазначених коштів, а спрямування на допомогу Україні лише прибутків від реінвестування зазначених коштів", — пояснює Тетяна Хутор.

Заморожені активи російського центробанку, розміщені на рахунках Euroclear, весь час від початку війни продовжують приносити доходи. Так, якщо за підсумками 2022 року Euroclear відзвітував про 822 млн євро доходів від заморожених російських коштів, то за три квартали 2023 року сума таких доходів сягнула вже близько 3 млрд євро.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, чому падає російський рубль, що буде з економікою агресора і чому українцям не варто розслаблятися.

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