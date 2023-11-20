Получит ли Украина замороженные активы России

Флаг России за колючей проволокой. Фото: росСМИ

Общий объем суверенных активов Российской Федерации, в том числе активов Центробанка РФ, обездвиженных в Евросоюзе и странах Большой семерки, составляет ориентировочно 300 млрд долларов.

В то же время, в рамках юрисдикции ЕС заблокировано 200 млрд евро российских суверенных активов, из которых в частных финансовых учреждениях (прежде всего в депозитарии Euroclear) хранится более 120 млрд евро.

Читайте также:

Об этом Новини.LIVE рассказала глава аналитического центра "Институт законодательных идей" Татьяна Хутор.

На какие средства может рассчитывать Украина

В ЕС рассматривают вопрос направления Украине чрезвычайных доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. Этот доход образуется от инвестирования средств, полученных в результате купонных платежей и погашений обездвиженных облигаций или других ценных бумаг, в рамках обычной деятельности депозитария Euroclear.

Задача максимум для Украины — это взыскание всех замороженных средств страны-агрессора. Этого требуют нормы международного права. Они обязывают государство, ответственное за международніе противоправные деяния, возместить причиненный такими действиями ущерб в полном объеме.

Но даже этих средств будет недостаточно. Ведь, согласно оценкам Всемирного Банка, только за первый год полномасштабной войны (с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года) Украине был нанесен ущерб на 411 млрд долларов.

"Впрочем, когда европейские лидеры говорят о плане использования российских средств для Украины, подразумевается не полная конфискация указанных средств, а направление на помощь Украине только доходов от реинвестирования указанных средств", — объясняет Татьяна Хутор.

Замороженные активы российского центробанка, размещенные на счетах Euroclear, все время с начала войны продолжают приносить доходы. Так, если по итогам 2022 года Euroclear отчитался о 822 млн евро доходов от замороженных российских средств, то за три квартала 2023 года сумма таких доходов составила уже около 3 млрд евро.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, почему падает российский рубль, что будет с экономикой агрессора и почему украинцам не стоит расслабляться.

Писали о том, как экономика России платит за войну, как растут госдолг, налоги и дорожают кредиты.