Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ексклюзив arrow Партнери можуть долучитися до розмінування Бахмутської громади, — Марченко arrow

Партнери можуть долучитися до розмінування Бахмутської громади, — Марченко

14 листопада 2023 16:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Партнери можуть долучитися до розмінування Бахмутської громади, — Марченко
Заступник мера Бахмута Олександр Марченко. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міжнародні партнери можуть долучитися до проєкту розмінування Бахмутської громади. Таку пропозицію на Міжнародному форумі ReBuild Ukraine 2023 озвучив заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко.

Про це він сказав у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Розмінування Бахмутської громади

"Ми пропонуємо міжнародним партнерам долучитися до проєкту розмінування територій Бахмутської громади. Надалі по розчищенню — це сотні тонн сміття, яке потім треба буде вивезти й переробити. Ми розуміємо, скільки це в тоннах та скільки техніки нам потрібно для розчищення територій і в які терміни виконувати", — зазначив заступник міського голови.

За словами Марченка, ці проєкти дуже потужні, бо Бахмутська громада відрізняється від інших.

"Ми бачимо всі, в якому стані зараз знаходиться територія і щільність руйнувань вона дуже велика. Потрібно ще до відбудови пройти ці кроки. Ці два проєкти ми презентуємо нашим партнерам й запрошуємо долучитися до виконання", — додав він.

Нагадаємо, що Україні необхідна більша кількість інженерної техніки для розмінування території. Йдеться про спеціальні установки дистанційного розмінування — за типом американських M58 Mine Clearing Line Charge, про які наша держава просить у західних партнерів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі