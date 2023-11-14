Партнери можуть долучитися до розмінування Бахмутської громади, — Марченко

Заступник мера Бахмута Олександр Марченко. Фото: скриншот з відео

Міжнародні партнери можуть долучитися до проєкту розмінування Бахмутської громади. Таку пропозицію на Міжнародному форумі ReBuild Ukraine 2023 озвучив заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко.

Про це він сказав у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Розмінування Бахмутської громади

"Ми пропонуємо міжнародним партнерам долучитися до проєкту розмінування територій Бахмутської громади. Надалі по розчищенню — це сотні тонн сміття, яке потім треба буде вивезти й переробити. Ми розуміємо, скільки це в тоннах та скільки техніки нам потрібно для розчищення територій і в які терміни виконувати", — зазначив заступник міського голови.

За словами Марченка, ці проєкти дуже потужні, бо Бахмутська громада відрізняється від інших.

"Ми бачимо всі, в якому стані зараз знаходиться територія і щільність руйнувань — вона дуже велика. Потрібно ще до відбудови пройти ці кроки. Ці два проєкти ми презентуємо нашим партнерам й запрошуємо долучитися до виконання", — додав він.

Нагадаємо, що Україні необхідна більша кількість інженерної техніки для розмінування території. Йдеться про спеціальні установки дистанційного розмінування — за типом американських M58 Mine Clearing Line Charge, про які наша держава просить у західних партнерів.