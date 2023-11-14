Партнеры могут присоединиться к разминированию Бахмутской громады, — Марченко

Заместитель мэра Бахмута Александр Марченко. Фото: скриншот с видео

Международные партнеры могут присоединиться к проекту разминирования Бахмутской громады. Такое предложение на Международном форуме ReBuild Ukraine 2023 года озвучил заместитель городского головы Бахмута Александр Марченко.

Об этом он сказал в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Разминирование Бахмутской громады

"Мы предлагаем международным партнерам присоединиться к проекту разминирования территорий Бахмутской громады. В дальнейшем по расчистке — это сотни тонн мусора, который потом нужно будет вывезти и переработать. Мы понимаем, сколько это в тоннах и сколько техники нам нужно для расчистки территорий и в какие сроки выполнять", — отметил заместитель городского головы.

По словам Марченко, эти проекты очень мощные, потому что Бахмутская громада отличается от других.

"Мы видим все, в каком состоянии сейчас находится территория и плотность разрушений — она очень большая. Нужно еще до восстановления пройти эти шаги. Эти два проекта мы представим нашим партнерам и приглашаем присоединиться к выполнению", — добавил он.

Напомним, что Украине необходимо большее количество инженерной техники для разминирования территории. Речь идет о специальных установках дистанционного разминирования — по типу американских M58 Mine Clearing Line Charge, о которых наше государство просит у западных партнеров.