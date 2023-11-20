Перейшла межі — нардеп різко прокоментувала слова Фаріон про військових

Народний депутат Юлія Гришина. Фото: скриншот

Народний депутат Юлія Гришина різко висловилася про слова мовознавця Ірини Фаріон про військових. За словами нардепа, студенти мають повне право вимагати звільнення Фаріон.

Про це Юлія Гришина повідомила в інтерв'ю Новини.LIVE

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Ірина Фаріон сіє ворожнечу в країні

"Ірина Фаріон вже давно своїми висловлюваннями, на мою думку, сіє ворожнечу в країні. Це особливо небезпечно під час війни. Ми знаємо хто наш ворог і ми маємо бути об'єднаними", — сказала вона.

При цьому нардеп уточнила, що людина, яка займається вихованням і навчанням, повинна мати значущі цінності, щоб бути здатною навчати інших. До того Гришина додала, що студенти, своєю чергою, мають право на участь у страйку, вони висловлюють свою активну позицію.

Маніпуляції на тему мови

Гришина також сказала, що слід припинити спекуляції на темі мови. Вона звернулася до всієї України із закликом не порушувати цієї теми.

"Потрібно поставити на стоп усі ці питання. А Фаріон перейшла усі межі, принижуючи наших військових за принципом, якою мовою вони говорять", — додала вона.

Нагадаємо, що мовознавець та екснардеп Ірина Фаріон звернулася до чиновників зі скаргою на українських військових. Раніше в інтерв'ю Яніні Соколовій вона розкритикувала російськомовних бійців і заявила, що не може назвати їх українцями.

Крім того, скандальновідомий мовознавець Ірина Фаріон ризикувала студенту в Криму, опублікувавши його листа з відкритою вказівкою його особистих даних. У листі молодик висловив свою підтримку Україні та розповів про своє місце проживання та навчання.