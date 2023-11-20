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Перешла границы — нардеп резко прокомментировала слова Фарион о военных

20 ноября 2023 16:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Перешла границы — нардеп резко прокомментировала слова Фарион о военных
Народный депутат Юлия Гришина. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Народный депутат Юлия Гришина резко высказалась о словах языковеда Ирины Фарион о военных. По словам нардепа, студенты имеют полное право требовать увольнения Фарион.

Об этом Юлия Гришина сообщила в интервью для Новини.LIVE

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Ирина Фарион сеет рознь в стране

"Ирина Фарион уже давно своими высказываниями, по моему мнению, сеет рознь в стране. Это особенно опасно во время войны. Мы знаем, кто  наш враг, и мы должны быть объединенными", — сказала она.

При этом нардеп уточнила, что человек, который занимается воспитанием и обучением, должен обладать значимыми ценностями, чтобы быть способным обучать других. К этому Гришина добавила, что студенты в свою очередь имеют право на участие в забастовке, они высказывают свою активную позицию.

Манипуляции на тему языка

Гриша также сказала, что необходимо прекратить спекуляции на теме языка. Она обратилась ко всей Украине с призывом не поднимать эту тему.

"Нужно поставить на стоп все эти вопросы. А Фарион перешла границы, унижая наших военных по принципу, на каком языке они говорят", — добавила она.

Напомним, что языковед и экс-нардеп Ирина Фарион обратилась к чиновникам с жалобой на украинских военных. Ранее в интервью Янине Соколовой она подвергла критике русскоязычных бойцов и заявила, что не может назвать их украинцами.

Кроме того, скандально-известный языковед Ирина Фарион подвергла риску студента в Крыму, опубликовав его письмо с открытым указанием его личных данных. В письме молодой человек выразил свою поддержку Украине и рассказал о своем месте жительства и обучения. 

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