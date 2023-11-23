Понад 2,5 тисячі вантажівок застрягли на польському кордоні, — речник ДПСУ Андрій Демченко

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Фото: АрміяInform

Блокада руху вантажного транспорту на кордоні з Польщею, що почалась 6 листопада, продовжується. На сьогодні в черзі на кордоні в бік України стоять 2600 вантажівок.

Про це в ефірі Новини.LIVE повідомив речник Держприкордонної служби Андрій Демченко.

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Польські перевізники продовжують блокувати рух українського вантажного транспорту на трьох основних напрямках: "Ягодин — Дорогуськ", "Краківець — Корчова" та "Рава-Руська — Гребенне".

"Станом на сьогодні в чергах на території Польщі в бік України, за інформацією від польських прикордонників, перебуває десь 2600 вантажівок. Найбільше — навпроти пункту пропуску Краківець: десь 1200", — розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Ситуація для українських перевізників невтішна. До прикладу, за минулу добу через пункт пропуску "Ягодин" проїхало близько 150 вантажівок в обидва боки. Для порівняння, до блокади ця цифра була близько 1200 – 1300.

Також на пункті пропуску "Шегині" стоять сьогодні близько 1450 вантажівок в бік України. Черга тут зумовлена спробами перевізників оминути пункти, на яких проходять протести.

Нагадаємо, польські перевізники повідомили, що планують почати блокаду також на пункті пропуску "Шегині". До того ж заявили, що блокаду "Ягодин — Дорогуськ" продовжено до 1 лютого.