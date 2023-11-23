Более 2,5 тысяч грузовиков застряли на польской границе, — спикер ГНСУ Андрей Демченко

Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины. Фото: АрмияInform

Начавшаяся 6 ноября блокада движения грузового транспорта на границе с Польшей продолжается. На сегодня в очереди на границе в сторону Украины стоят 2600 грузовиков.

Об этом в эфире Новини.LIVE сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Польские перевозчики продолжают блокировать движение украинского грузового транспорта на трех основных направлениях: "Ягодин — Дорогуск", "Краковец — Корчова" и "Рава-Руська — Гребенное".

"По состоянию на сегодня в очередях на территории Польши в сторону Украины, по информации от польских пограничников, находится где-то 2600 грузовиков. Больше всего — напротив пункта пропуска Кракивец: где-то 1200", — рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Ситуация для украинских перевозчиков неутешительна. К примеру, за прошлые сутки через пункт пропуска "Ягодин" проехало около 150 грузовиков в обе стороны. Для сравнения, до блокады эта цифра была около 1200 – 1300.

Также на пункте пропуска "Шегини" стоит сегодня около 1450 грузовиков в сторону Украины. Очередь здесь предопределена попытками перевозчиков миновать пункты, на которых проходят протесты.

Напомним, польские перевозчики сообщили, что планируют начать блокаду также на пункте пропуска "Шегини". К тому же заявили, что блокада "Ягодин — Дорогуск" продлена до 1 февраля.