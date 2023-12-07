Український та російський паспорти. Фото: росЗМІ

Майже всі, хто лишився в окупованій Новій Каховці вже отримали російські паспорти. Цей крок необхідний для виживання мешканців міста, адже без документів неможливо отримати ні медичну допомогу, ні отримати будь-які послуги, включно з фінансовою допомогою.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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Мер Нової Каховки поцікавився у жителів міста, чи відбувається пресинг стосовно отримання російських паспортів. Та жителі кажуть, що це й не потрібно, адже майже всі їх вже отримали.

"Вже всі отримали, бо черги зменшились там, де паспорти отримують. Такий період піковий пройшов. Абсолютна більшість мешканців вже його просто отримали", — розповів Володимир Коваленко.

За цим паспортом, зокрема, люди отримують обіцяні виплати фінансової підтримки в розмірі 10 тисяч рублів. Адже виживати якось потрібно.

"Там просто іншого варіанту немає. Твоя відмова відрізає тебе від можливості звернутися до лікаря. На жаль, окупант створив такі умови, що тобі нікуди просто діватись", — наголошує мер міста.

Більшість з тих, хто лишився, мали на це вагомі обставини — це літні люди, хворі, ті, у кого важко хворі родичі, для яких залишитися без допомоги — це смертний вирок.

"Я їх не звинувачую. Не маю права навіть погано думати про тих людей, хто лишився через обставини", — вважає міський голова.

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