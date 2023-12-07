Практически у всех жителей Новой Каховки уже есть российские паспорта, — мэр города

Украинский и российский паспорта. Фото: росСМИ

Почти все оставшиеся в оккупированной Новой Каховке уже получили российские паспорта. Этот шаг необходим для выживания жителей города, ведь без документов невозможно получить ни медицинскую помощь, ни получить какие-либо услуги, включая финансовую помощь.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

Читайте также:

Российские паспорта в жителей Новой Каховки

Мэр Новой Каховки поинтересовался у жителей города, проходит прессинг относительно получения российских паспортов. Но жители говорят, что это не нужно, ведь почти все их уже получили.

"Уже все получили, потому что очереди уменьшились там, где паспорта получают. Такой период пиковый прошел. Абсолютное большинство жителей уже его просто получили", — рассказал Владимир Коваленко.

По этому паспорту, в частности, люди получают обещанные выплаты финансовой поддержки в размере 10 тысяч рублей. Выживать ведь как-то нужно.

"Там просто другого варианта нет. Твой отказ отрезает тебя от возможности обратиться к врачу. К сожалению, оккупант создал такие условия, что тебе некуда просто деваться", — отмечает мэр города.

Большинство оставшихся имели на это веские обстоятельства — это пожилые люди, больные, те, у кого тяжело больны родственники, для которых остаться без помощи — это смертный приговор.

"Я их не виню. Не имею права даже плохо думать о тех людях, кто остался в силу обстоятельств", — считает городской голова.

Напомним, ВСУ сумели захватить плацдармы на левом берегу Херсона и закрепить там свои позиции. Новини.LIVE разбирались в перспективах украинской армии в этом направлении.