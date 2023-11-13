Прикордонники розповіли, скільки зброї намагалися вивезти з України

Робота прикордонника та його службової собаки. Фото: FB/ДПСУ

Починаючи із початку повномасштабного вторгнення РФ із України незаконним шляхом намагалися вивезти 1005 одиниць зброї, 19 тисяч 489 боєприпасів та 154 тисячі наркотичних речовин.

Про це Новини.LIVE розповів директор Департаменту охорони

державного кордону ДПСУ Леонід Баран.

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За його даними, найбільше зброї, боєприпасів та наркотичних речовин із України намагаються вивезти в бік Польщі, Угорщини та Молдови.

Зокрема, через україно-польські КПП намагалися вивезти 821 одиницю зброї. Це вогнепальна зброя, мисливська, газова, холодна, електрошокова та пневматична.

Скриншот даних ДПСУ. Фото: Скриншот

В бік Угорщини та Молдови найчастіше намагаються провезти різні боєприпаси — 6165 та 8384 штук відповідно. Це гранати, набої до газової, вогнепальної та мисливоської зброї, запали до гранат, капсюлі та інше.

В бік Молдови, Польщі та Румунії також найчастіше намагаються вивезти наркотичні речовини.

Нагадаємо, у ДПСУ також розповіли, скільки чоловіків намагалися втекти з України під час війни.

Починаючи із 24 лютого 2022 року по 1 вересня 2023 року при спробі незаконного перетину кордону прикордонники затримали 13 тис. 822 чоловіки.

Найбільше із них на кордоні з Молдовою — 5 тис. 583 чоловіки, а найменше — на кордоні з Угорщиною – 1 тис. 217 чоловіків.