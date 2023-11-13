Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ексклюзив arrow Прикордонники розповіли, скільки зброї намагалися вивезти з України arrow

Прикордонники розповіли, скільки зброї намагалися вивезти з України

13 листопада 2023 06:30
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Прикордонники розповіли, скільки зброї намагалися вивезти з України
Робота прикордонника та його службової собаки. Фото: FB/ДПСУ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Починаючи із початку повномасштабного вторгнення РФ із України незаконним шляхом намагалися вивезти 1005 одиниць зброї, 19 тисяч 489 боєприпасів та 154 тисячі наркотичних речовин.

Про це Новини.LIVE розповів директор Департаменту охорони
державного кордону ДПСУ Леонід Баран.

Читайте також:

За його даними, найбільше зброї, боєприпасів та наркотичних речовин із України намагаються вивезти в бік Польщі, Угорщини та Молдови.

Зокрема, через україно-польські КПП намагалися вивезти 821 одиницю зброї. Це вогнепальна зброя, мисливська, газова, холодна, електрошокова та пневматична.

null
Скриншот даних ДПСУ. Фото: Скриншот

В бік Угорщини та Молдови найчастіше намагаються провезти різні боєприпаси — 6165 та 8384 штук відповідно. Це гранати, набої до газової, вогнепальної та мисливоської зброї, запали до гранат, капсюлі та інше.

В бік Молдови, Польщі та Румунії також найчастіше намагаються вивезти наркотичні речовини.

Нагадаємо, у ДПСУ також розповіли, скільки чоловіків намагалися втекти з України під час війни.

Починаючи із 24 лютого 2022 року по 1 вересня 2023 року при спробі незаконного перетину кордону прикордонники затримали 13 тис. 822 чоловіки.

Найбільше із них на кордоні з Молдовою — 5 тис. 583 чоловіки, а найменше — на кордоні з Угорщиною – 1 тис. 217 чоловіків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини - 80x80

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі