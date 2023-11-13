Пограничники рассказали, сколько оружия пытались вывезти из Украины

Работа пограничника и его служебной собаки. Фото: FB/ГПСУ

Начиная с начала полномасштабного вторжения РФ из Украины незаконным путем пытались вывезти 1005 единиц оружия, 19 489 боеприпасов и 154 тысяч наркотических веществ.

Об этом Новини.LIVE рассказал директор Департамента охраны

государственной границы ГНСУ Леонид Баран.

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По его данным, больше всего оружия, боеприпасов и наркотических веществ из Украины пытаются вывезти в сторону Польши, Венгрии и Молдовы.

В частности, через украино-польские КПП пытались вывезти 821 единицу оружия. Это огнестрельное оружие, охотничье, газовое, холодное, электрошоковое и пневматическое.

Скриншот данных ГПСУ. Фото: Скриншот

В сторону Венгрии и Молдовы чаще всего пытаются провезти разные боеприпасы — 6165 и 8384 штук соответственно. Это гранаты, патроны к газовому, огнестрельному и охотничьему оружию, запалы в гранаты, капсюли и другое.

В сторону Молдовы, Польши и Румынии чаще всего пытаются вывезти наркотические вещества.

Напомним, в ГНСУ также рассказали, сколько мужчин пытались скрыться из Украины во время войны.

Начиная с 24 февраля 2022 по 1 сентября 2023 при попытке незаконного пересечения границы пограничники задержали 13 тыс. 822 мужчин.

Больше всего из них на границе с Молдовой — 5 тыс. 583 человека, а меньше всего на границе с Венгрией — 1 тыс. 217 мужчин.