Скільки ракет накопочила Росія: Ігнат прокоментував

Відбиття ракетного удару над Києвом. Фото: Reuters

Під час атак по критичній інфраструктурі України із вересня 2022-го по березень 2023-го ворог використав понад тисячу крилатих ракет. Із них ППО збила понад 700. Відтак ракетний потенціал минулого року у них був значно більший за нинішній.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів спікер Повітряних Сил Юрій Ігнат.

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За його словами, наразі за даними ГУР, Росія накопичила приблизно 870 ракет. Це "кинджали", два типи Іскандерів, М та К, Х-101/Х-555, "калібри", які є далекобійними та високоточними і можуть діставати у будь-яку точку України. Окрім цього Росія має інші ракети — Онікс, Х-55, Х-22, Х-32, є ракети С-300.

"Кому як не ГУР це знати, скільки ракет накопичив ворог. Наше завдання - ці ракети знищувати. За їхніми даними Росія накопичила приблизно 870 ракет різної номенклатури. Так і є, оскільки масованих ударів немає майже 2 місяці, але є точкові удари. Отже, ворог зміг піднакопичити 800+ ракет. Але ракетний потенціал минулого року у них був значно більший за нинішній", — уточнив Ігнат.

Проте, за словами спікер ПСУ, ворог зміг наростити наявність у нього ударних дронів-шахедів. Лише у вересні по території України було випущено 500 штук.

Окрім того, росіяни намагаються модернізувати дані ударні дрони, додаючи якісь композитні матеріали, щоби зменшити радіолокаційну помітність. Але дана ціль видима для наших Сил Оборони.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА та керованими авіаційними ракетами.

Ворог завдав двох ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.