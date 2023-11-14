Сколько ракет накопила Россия: Игнат прокомментировал

Отражение ракетного удара над Киевом. Фото: Reuters

Во время атак по критической инфраструктуре Украины с сентября 2022 по март 2023-го враг использовал более тысячи крылатых ракет. Из них ПВО сбила более 700.

Следовательно, ракетный потенциал в прошлом году у них был значительно больше нынешнего.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

По его словам, по данным ГУР, Россия накопила примерно 870 ракет. Это "кинджалы", два типа Искандеров, М и К, Х-101/Х-555, "калибры", которые являются дальнобойными и высокоточными и могут доставать в любую точку Украины. Кроме этого у России есть другие ракеты — Оникс, Х-55, Х-22, Х-32, есть ракеты С-300.

"Кому как ни ГУР знать, сколько ракет накопил враг. Наша задача — эти ракеты уничтожать. По их данным Россия накопила примерно 870 ракет разной номенклатуры. Так и есть, поскольку массированных ударов нет почти 2 месяца, но есть точечные удары. Следовательно, враг смог поднакопить 800+ ракет. Но ракетный потенциал в прошлом году у них был значительно больше нынешнего", — уточнил Игнат.

Однако, по словам спикер ПСУ, враг смог нарастить наличие у него ударных дронов-шахедов. Только в сентябре по территории Украины было выпущено 500 штук.

Кроме того, россияне пытаются модернизировать данные ударные дроны, добавляя какие-то композитные материалы, чтобы уменьшить радиолокационную заметность. Но данная цель видима для наших сил обороны.

Напомним, в ночь на 10 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА и управляемыми авиационными ракетами.

Враг нанес два ракетных и 26 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.