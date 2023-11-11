Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ексклюзив arrow Робота є лише на цвинтарі — на окупованій Херсонщині розповіли, як виживають arrow

Робота є лише на цвинтарі — на окупованій Херсонщині розповіли, як виживають

11 листопада 2023 07:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Робота є лише на цвинтарі — на окупованій Херсонщині розповіли, як виживають
Місцевий мешканець окупованої Херсонщини біля знищеної будівлі. Ілюстративне фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На тимчасово окупованій території Херсонської області місцеві продовжують виживати в нелюдських умовах. Крім того, ЗС РФ та російські силовики продовжують вчинювати каральні дії щодо терору українців.

Новини.LIVE розпитали Ксенію, яка донедавна жила в Олешках, як там тримаються українці.

Читайте також:

Як виживають на окупованій Херсонщині

На окупованій території у жінки залишилися родичі та близькі. За словами Ксенії, у місті майже місяць немає світла, а свічки — на вагу золота. 

Робота є лише на цвинтарі — на окупованій Херсонщині розповіли, як виживають
Руйнування на тимчасово окупованій Херсонщині. Джерело: очевидці

"Роботи у місті немає. Лікарям та комунальникам зарплати не платять. А ось на кладовищі робота є завжди, бо щодня у місті хтось помирає. Якщо там декілька тисяч гривень платять за місяць, то вже добре. Однак розраховуються всюди в рублях. Молоді у місті майже немає. Більшість магазинів закриті, працюють лише два та іноді базар. Продукти дорогі", — розповідає жінка.

Робота є лише на цвинтарі — на окупованій Херсонщині розповіли, як виживають
Руйнування на тимчасово окупованій Херсонщині. Джерело: очевидці


 
У місті, як додає жінка, велика проблема з інсуліном. Російська армія заборонила видавати ліки жителям без російського паспорта. Люди без громадянства країни-агресорки під особливою увагою — ЗС РФ до них безжальні.

Робота є лише на цвинтарі — на окупованій Херсонщині розповіли, як виживають
Руйнування на тимчасово окупованій Херсонщині. Джерело: очевидці

"Військові регулярно проводять обшуки у будинках місцевих. Особливо "трусять" тих, хто не взяв їхнього паспорта. Одного разу окупанти навідалися до хлопця, який випадково побачив, як з даху багатоповерхівки запускали дрон. Військові його викрали. Уже 4 місяці нічого не чути про цього чоловіка. Називається, вийшов на балкон покурити..." — резюмує Ксенія.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що армія Росії почала викрадати тварин із заповідника "Асканія-Нова". також повідомлялося й про те, що на тимчасово окуповані території будуть відправлені каральні загони "Росгвардії". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Херсон наш — як минув рік після деокупації - 80x80

Херсон наш — як минув рік після деокупації

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі