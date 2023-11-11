Робота є лише на цвинтарі — на окупованій Херсонщині розповіли, як виживають

Місцевий мешканець окупованої Херсонщини біля знищеної будівлі. Ілюстративне фото: соцмережі

На тимчасово окупованій території Херсонської області місцеві продовжують виживати в нелюдських умовах. Крім того, ЗС РФ та російські силовики продовжують вчинювати каральні дії щодо терору українців.

Новини.LIVE розпитали Ксенію, яка донедавна жила в Олешках, як там тримаються українці.

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Як виживають на окупованій Херсонщині

На окупованій території у жінки залишилися родичі та близькі. За словами Ксенії, у місті майже місяць немає світла, а свічки — на вагу золота.

Руйнування на тимчасово окупованій Херсонщині. Джерело: очевидці

"Роботи у місті немає. Лікарям та комунальникам зарплати не платять. А ось на кладовищі робота є завжди, бо щодня у місті хтось помирає. Якщо там декілька тисяч гривень платять за місяць, то вже добре. Однак розраховуються всюди в рублях. Молоді у місті майже немає. Більшість магазинів закриті, працюють лише два та іноді базар. Продукти дорогі", — розповідає жінка.

Руйнування на тимчасово окупованій Херсонщині. Джерело: очевидці





У місті, як додає жінка, велика проблема з інсуліном. Російська армія заборонила видавати ліки жителям без російського паспорта. Люди без громадянства країни-агресорки під особливою увагою — ЗС РФ до них безжальні.

Руйнування на тимчасово окупованій Херсонщині. Джерело: очевидці

"Військові регулярно проводять обшуки у будинках місцевих. Особливо "трусять" тих, хто не взяв їхнього паспорта. Одного разу окупанти навідалися до хлопця, який випадково побачив, як з даху багатоповерхівки запускали дрон. Військові його викрали. Уже 4 місяці нічого не чути про цього чоловіка. Називається, вийшов на балкон покурити..." — резюмує Ксенія.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що армія Росії почала викрадати тварин із заповідника "Асканія-Нова". також повідомлялося й про те, що на тимчасово окуповані території будуть відправлені каральні загони "Росгвардії".