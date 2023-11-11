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Работа только на кладбище — на оккупированной Херсонщине рассказали, как выживают

11 ноября 2023 07:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Работа только на кладбище — на оккупированной Херсонщине рассказали, как выживают
Местный житель оккупированной Херсонщины возле уничтоженного здания. Иллюстративное фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На временно оккупированной территории Херсонской области местные жители продолжают выживать в бесчеловечных условиях. Кроме того, ВС РФ и российские силовики продолжают совершать карательные действия по террору украинцев.

Новини.LIVE расспросили Ксению, которая недавно жила в Олешках, как там держатся украинцы.

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Как выживают на оккупированной Херсонской области

На оккупированной территории у женщины остались родственники и близкие. По словам Ксении, в городе почти месяц нет света, а свечи — на вес золота.

Работа только на кладбище — на оккупированной Херсонщине рассказали, как выживают
Разрушения во временно оккупированной Херсонской области. Источник: очевидцы

"Работы в городе нет. Врачам и коммунальщикам зарплаты не платят. А вот на кладбище работа есть всегда, потому что каждый день в городе кто-то умирает. Если там несколько тысяч гривен платят за месяц, то уже хорошо. Однако рассчитываются повсюду в рублях. Молодежи в городе почти нет. Большинство магазинов закрыты, работают только два, и иногда базар. Продукты дорогие", — рассказывает женщина.

Работа только на кладбище — на оккупированной Херсонщине рассказали, как выживают
Разрушения во временно оккупированной Херсонской области. Источник: очевидцы

В городе, как добавляет женщина, большая проблема с инсулином. Российская армия запретила выдавать лекарства жителям без российского паспорта. Люди без гражданства страны-агрессора под особым вниманием — ВС РФ к ним безжалостны.

Работа только на кладбище — на оккупированной Херсонщине рассказали, как выживают
Разрушения во временно оккупированной Херсонской области. Источник: очевидцы

"Военные регулярно проводят обыски в домах местных. Особенно "трясут" тех, кто не взял их паспорта. Однажды оккупанты наведались к парню, который случайно увидел, как с крыши многоэтажки запускали дрон. Военные его похитили. Уже 4 месяца ничего не слышно об этом мужчине. Называется, вышел на балкон покурить..." — резюмирует Ксения.

Напомним, ранее сообщалось, что армия России начала похищать животных из заповедника "Аскания-Нова". Также сообщалось и о том, что на временно оккупированные территории будут отправлены карательные отряды "Росгвардии".

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