Нардепка зазначила, що Росія поширюватиме наративи до виборів США, аби Україні зменшили допомогу

Олександра Устінова. Фото: скриншот "Новини.LIVE"

Олександра Устінова наголосила на тому, що Росія поширюватиме наративи про зменшення підтримки України до виборів США. Тому вони з нардепами мають працювати із західними чиновниками, щоб доносити їм правду.

Про це народна депутатка Олександра Устінова розповіла в коментарі для Новини.LIVE у вівторок, 14 травня.

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Росія поширюватиме наративи

"Я розумію, що Росія поширюватиме наративи про те, що велика кількість грошей іде в Україну. Та все залежатиме від ситуації на сході та під Харковом. Адже з одного боку демократи казатимуть, що республіканці затримали допомогу, а республіканці казатимуть, що демократи не дають Україні можливості використовувати зброю", — зазначила Устінова.

Нагадаємо, що російська пропаганда планує найближчим часом запустити низку фейкових новин про нібито прорив військ та захоплення Харкова. Також ворог поширить ІПСО щодо відсутності фортифікацій на Сумщині.

Раніше ми писали, що українські аналітики розглянули 600 російських рекламних повідомлень у соцмережі Facebook, які росіяни розповсюджували торік з березня по листопад. Як наслідок, експерти виявили 12 тем, які поширювалися через проплачену рекламу, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.