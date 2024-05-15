Нардепка отметила, что Россия будет распространять нарративы до выборов США, чтобы Украине снизили помощь

Александра Устинова. Фото: скриншот "Новости.LIVE"

Александра Устинова отметила, что Россия будет распространять нарративы об уменьшении поддержки Украины до выборов США . Потому они с нардепами должны работать с западными чиновниками, чтобы доносить им правду.

Об этом народный депутат Александра Устинова рассказала в комментарии для Новини.LIVE во вторник, 14 мая.

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Россия будет распространять нарративы

Я понимаю, что Россия будет распространять нарративы о том, что большое количество денег идет в Украину. Но все будет зависеть от ситуации на востоке и под Харьковом. Ведь с одной стороны демократы будут говорить, что республиканцы задержали помощь, а республиканцы будут говорить, что демократы не дают Украине возможности использовать оружие", — отметила Устинова.

Напомним, что российская пропаганда планирует в ближайшее время запустить ряд фейковых новостей о якобы прорыве войск и захвате Харькова. Также враг распространит ИПСО по отсутствию фортификаций на Сумщине.

Ранее мы писали, что украинские аналитики рассмотрели 600 российских рекламных сообщений в соцсети Facebook, которые россияне распространяли с марта по ноябрь прошлого года. Как следствие, эксперты обнаружили 12 тем, которые распространялись из-за проплаченной рекламы, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.