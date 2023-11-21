Росія знищила понад 280 тис. тонн українського зерна за місяць

Мартін Гарріс — посол Великої Британії в Україні. Фото: gov.uk

Лише за місяць Росія знищила 280 тис. тонн українського зерна. Цього б вистачило, щоб рік годувати одну країну.

Про це в коментарі для Новини.LIVE сказав посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс під час Київського безпекового форуму "Розірвати замкнене коло смерті".

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За один місяць Росія знищила понад 280 тис. тонн зерна, українського виробництва. Цієї кількості, за словами посадовця, вистачило б, щоб цілий рік годувати людей в одній країні.

Крім того, Мартін Гарріс наголосив, що РФ продовжує використовувати їжу як зброю.

Київський безпековий форум "Розірвати замкнене коло смерті". Фото: Новини.LIVE.

Мартін Гарріс: що про нього відомо

Гарріс — дипломат, який у 2003 році працював у Києві як Генеральний Консул та заступник Глави Місії Великої Британії. У 2008 році він повернувся до Лондона та став радником з питань Афганістану, Пакистану, Росії та інших республік колишнього Радянського Союзу при Кабінеті міністрів.

Протягом 2010–2014 років був послом Її Величності в Бухаресті, а з квітня 2014 року став міністром та заступником Глави Місії Великої Британії в Москві. Там він працював до 2017 року.

Мартін Гарріс та Арсеній Яценюк йдуть на Київський безпековий форум "Розірвати замкнене коло смерті". Фото: Новини.LIVE.

Нагадаємо, у липні 2023 Мартін Гарріс став новим послом Великої Британії в Україні. На цій посаді він замінив Даму Мелінду Сіммонс.