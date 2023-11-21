Россия уничтожила более 280 тыс. тонн украинского зерна за месяц

Россия за месяц уничтожила годовой запас зерна — посол Великобритании
Всего за месяц Россия уничтожила 280 тыс. тонн украинского зерна. Этого хватило бы, чтобы год кормить одну страну.
Об этом в комментарии для Новини.LIVE сказал посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис во время Киевского форума безопасности "Разорвать замкнутый круг смерти".
Что сказал посол Великобритании в Украине об уничтожении украинского зерна Россией
За один месяц Россия уничтожила более 280 тыс. тонн зерна украинского производства. Этого количества, по словам чиновника, хватило бы, чтобы целый год кормить людей в одной стране.
Кроме того, Мартин Гаррис отметил, что РФ продолжает использовать еду как оружие.
Мартин Гаррис: что о нем известно
Гаррис — дипломат, работавший в 2003 году в Киеве как Генеральный Консул и заместитель Главы Миссии Великобритании. В 2008 году он вернулся в Лондон и стал советником по Афганистану, Пакистану, России и другим республикам бывшего Советского Союза при Кабинете министров.
В течение 2010-2014 годов был послом Ее Величества в Бухаресте, а с апреля 2014 стал министром и заместителем Главы Миссии Великобритании в Москве. Там он работал до 2017 года.
Напомним, в июле 2023 года Мартин Гаррис стал новым послом Великобритании в Украине. На этой должности он заменил Даму Мелинду Симмонс.
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