Росії не можна довіряти під час переговорів, — Годжес

Колишній командувач Армії США у Європі генерал Бен Годжес. Фото: daily.rbc.ua

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Уряд України та західні партнери мають чітко розуміти, що Росія не дотримуватиметься жодних угод, досягнутих під час переговорів про припинення вогню. Адже будь-яку перерву у бойових діях Володимир Путін використовуватиме задля підготовки до нової агресії.

Про це під час інтервʼю Новини.LIVE заявив колишній командувач Сухопутними військами США у Європі генерал Бен Годжес.

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На думку генерала Годжеса, припинення бойових дій не має бути головною ціллю переговорів.

"Україна має значно збільшити свої оборонні можливості — можливо, за допомогою Європи чи США. Я думаю, що ваш уряд знає, що Україна здатна продовжувати боротьбу. Деякі європейські країни також починають розуміти, що якщо Україна зазнає поразки, то через два-три роки російські війська можуть з’явитися в інших країнах Європи", — заявив Бен Годжес.

Будь-які домовленості Росія вважатиме лише тимчасовими і розраховуватиме залишити собі все, що вже окупувала.

"Якщо ми це дозволимо чи заохотимо Україну погодитися на це, то це лише відтермінує конфлікт і відлякає інвесторів від відновлення України", — додав генерал.

Нагадаємо, Дональд Трамп готовий відновити переговори з Кім Чен Ином.

Також відомо, що російський президент Путін не проти зустрічі та переговорів з Дональдом Трампом.