России нельзя доверять во время переговоров, — Ходжес

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес. Фото: daily.rbc.ua

Мария Кагал Редактор международного отдела

Правительство Украины и западные партнеры должны четко понимать, что Россия не будет придерживаться никаких соглашений, достигнутых во время переговоров о прекращении огня. Ведь любой перерыв в боевых действиях Владимир Путин будет использовать для подготовки к новой агрессии.

Об этом во время интервью Новини.LIVE заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

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По мнению генерала Ходжеса, прекращение боевых действий не должно быть главной целью переговоров.

"Украина должна значительно увеличить свои оборонные возможности — возможно, с помощью Европы или США. Я думаю, что ваше правительство знает, что Украина способна продолжать борьбу. Некоторые европейские страны также начинают понимать, что если Украина потерпит поражение, то через два-три года российские войска могут появиться в других странах Европы", — заявил Бен Ходжес.

Любые договоренности Россия будет считать лишь временными и рассчитывать оставить себе все, что уже оккупировала.

" Если мы это позволим или поощрим Украину согласиться на это, то это лишь отсрочит конфликт и отпугнет инвесторов от восстановления Украины", — добавил генерал.

Напомним, Дональд Трамп готов возобновить переговоры с Ким Чен Ыном.

Также известно, что российский президент Путин не против встречи и переговоров с Дональдом Трампом.