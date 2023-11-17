Россия теряет контроль над Черным морем и выводит флот из Крыма: интервью

Обучение бригад ВМС ВСУ. Фото: FB/ВМС

Когда ВСУ полностью уничтожат Крымский мост, как работает зерновое соглашение без России и как Украина выбивает и уничтожает один из самых мощных морских флотов РФ из Крыма — в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Военно-морских сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Украина создает собственные ВМС с нуля. В частности, два корабля класса корвет для нас строит Турция. Как этот процесс продвигается?

— Строительство корветов продолжается в плановом режиме. В следующем году надеемся получить первую единицу. Но это новые образцы вооружения для украинских ВМС, соответственно, экипаж пока проходит обучение. Второй корвет на другой стадии строительства, но он идет вслед за первым.

Читайте также:

Что касается перестройки ВМС, то за последние полтора года произошло много изменений. Созданы новые структуры. В частности, это речная флотилия, которая сейчас активно участвует на реке Днепр на юге, другой дивизион этой флотилии берет участие в Противовоздушной обороне столицы.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото: Media Center Украина

Был создан отдельный ряд войск — ракетно-артиллерийской, в которых на вооружении стоят наши славные ракеты "Нептун" и "Гарпун". Сначала они потопили крейсер "Москва", а теперь больше года не подпускают врага к нашим берегам на расстояние 100 миль (160 км. — Ред.).

Поэтому южный берег нашей страны защищен, а враг уже и не мечтает о высадке какого-либо десанта, как это было в начале войны.



Также в нашем составе есть авиационная бригада, у которой есть "байрактары" (украинский ударный БпЛА. — Ред.) и вертолеты, которыми мы тоже пользуемся. Также реорганизована морская пехота, ребята уже воюют на левом берегу.

Созданный антиминный дивизион, задачей которого будет разминирование акватории Черного моря. В его составе есть два первых корабля, которые находятся вне нашей акватории. Обучаем еще два экипажа и ожидаем получения еще двух кораблей от Нидерландов.

Все это было создано Украиной уже после начала войны фактически с нуля?

— Да. Пока мы не можем раскрывать все подробности относительно корабельно-катерного состава. Но у ВМС есть своя зона ответственности, а это наше море и наш Крым.

Украинские военные моряки принимают участие в многонациональном обучении Joint Warrior -23-II. Фото: ВМС

Какой потенциал у ВМС РФ?

— Черноморский флот был одним из самых больших и боеспособных из всех четырех флотов РФ. Он принимал участие в боевых действиях, в частности в войне в Сирии, где корабельная группировка находится до сих пор. Россия вкладывала деньги именно в ЧФ, потому что он должен был показать всю ее так называемую "мощь". Поэтому там можно увидеть едва ли не все образцы вооружения, которые есть в ВМС РФ.

До войны он насчитывал около 80 боевых единиц, из которых на сегодняшний день не более 30 основных боевых единиц. Из них десяток надводных и подводных носителей крылатых ракет, большие десантные корабли, сторожевые и патрульные катера, а также ракетные катера.

Мы несколько проредили их состав, но Черноморский флот все еще мощная группировка.

Сколько враждебных морских единиц уничтожила Украина?

— На сегодня уничтожено 15 единиц и еще 12 повреждено. То есть общее количество — 27. И это хороший результат для страны, у которой фактически украли флот в 1991 году, вторично ограбили в 2014-м и в третий раз пытались сделать это в 2022 году.

Удар ВСУ по крейсеру "Москва", апрель 2022 года. Фото: Facebook/Дмитрий Лубинец

Украина берет умом, инновациями, личным воодушевлением, инициативой — и это наше моральное преимущество как обороняющейся стороны.

10 ноября были поражены малые десантные корабли ЧФ. Какой именно ущерб был нанесен врагу?

— Действительно, были поражены два десантных корабля "Акула" и "Серна". Второй корабль — продолжение первого, просто модернизированная версия. Кстати, это уже не первая пораженная "Акула". Первую мы утопили в Азовском море еще в начале полномасштабного вторжения.

Данные корабли предназначены для высадки личного состава и техники. Где именно они хотели применить их, пока не ясно. Возможно, были планы по Херсонской области.

Однако не могу сказать, что этот эпизод какой-то особенный, ведь у нас были значительно более весомые цели совместно с нашими коллегами из разных силовых ведомств.

Какие последствия удара по штабу Черноморского флота РФ и жив ли его руководитель?

— Верификация данных продолжается до сих пор. Поскольку все произошло на нашей оккупированной территории, в тылу врага, поэтому достаточно сложно находить информацию. К тому же нам очень важно сохранить жизнь людей, работающих на нас во вражеском тылу.

Мы считаем, что речь идет об определенном количестве погибших офицеров и именно тои личном составе, который занимался организацией и жизнеобеспечением ЧФ.

Ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Фото Crimeanwind/Telegram

Что касается персоны Соколова (Виктор Соколов, командующий ЧФ РФ. — Ред.), то нам до сих пор не удается подтвердить его гибель на 100%. Однако не все так у них хорошо, как бы им хотелось, ведь с тех пор указанной персоны в медиапространстве не видно.

Были попытки сделать это, но они выглядели не очень правдоподобно.

— Да, было несколько попыток. Пропагандисты запускали старые видео, но аналитики сразу определили, что это запись. Кроме этого, Соколов якобы присутствовал на совещании у Путина и в третий раз якобы находился в Крыму на каком-то молебне.

Почему ПВО Крыма пропускает ракетные удары Украины?

— Любые огневые поражения на территории врага всегда сложная, спланированная и многослойная операция. И здесь для обхода врага и его обороны в ход идут игры разума, военные уловки, тактика и стратегия.

Общество видит конечный результат и радуется, но за этим стоят месяцы планировок и слаженная и одновременная работа разных составляющих, которая позволяет прорывать эшелонированную оборону врага.

Месяц назад Россия перевела некоторые корабли из Севастополя в Новороссийск. Защитит ли это их от будущих атак Украины?

— Позиция ВМС следующая: любые военные корабли РФ, находящиеся в Черном море, являются для нас легитимными военными целями. Поэтому мы будем продолжать делать то, что и делаем. Это касается не только акватории Черного и Азовского морей, но и территории временно оккупированного Крыма.

Россияне давно не применяли крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Почему?

— Силы обороны и безопасности Украины заставили врага отойти от основной морской базы в Севастополе и увести оттуда свой основной боевой состав — морские платформы для запуска крылатых ракет. Это надводные и подводные корабли, способные запускать "Калибры". Война в море свелась только к применению этих единиц.

Пуск ракеты "Калибр". Фото: РосСМИ

Остальные корабли РФ не участвуют в боевых действиях. Последним подтверждением этому был "Павел Державин" (11 октября корабль "Павел Державин" получил повреждения в Черном море вблизи оккупированного Севастополя. — Ред.).

И если десантные корабли были поражены возле причала, "Державин" получил повреждения на внешнем рейде. То есть в море при выполнении задач.

Поэтому россияне спасают установки, участвующие в пусках крылатых ракет. Их отвели в Новороссийск и отбазируют еще дальше. То, что мы из нашего Крыма выдавили их основные боевые корабли, является нашим достижением.

Да, там все еще остаются большие десантные корабли, сторожевые и патрульные. Но они стоят в бухтах и стараются не выходить лишний раз на внешний рейд. Когда делают это, периодически сожалеют.

Но в Новороссийске им негде ставить корабли, потому что на всех причалов не хватает. Поэтому некоторые катера и буксиры они перебросили обратно в Севастополь.

Также у россиян возникла проблема с логистикой, потому что вся она была сосредоточена в Севастополе. В частности, и относительно применения "Калибров". Сейчас россияне решают, как эту работу организовать в Новороссийске. Пока она там еще не организована.

В то же время они накапливают ракеты, и их ВПК работает на склад.

Очевидно, что враг сможет атаковать Украину и из Новороссийска?

— Конечно, но это будет давать нам время на реагирование, развертывание ПВО, поднятие авиации (в частности, на 30 минут увеличит время подлета ракет в Украину. — Ред.). Из-за дополнительного расстояния в 300 км у них будет время на реагирование и выявление надводных целей. Медаль имеет две стороны.

Когда и при каких условиях Украина сможет полностью держать Крым и его акваторию под контролем огня?

— Взять Крым под огневой контроль можем в любой момент. Но вопрос в том, когда мы можем называть эту ситуацию устойчивой?

Взрывы в Крыму 21 сентября. Фото: ТГ/Крымский ветер

Безопасным Азово-Черноморский регион можно будет назвать только после освобождения всех наших оккупированных территорий и развертывания наших береговых войск как на юге Донбасса, Запорожья, Херсона, так и непосредственно по всему Крыму.

Это позволит нам держать под огневым контролем наши территориальные воды, к которым относится и Керченский пролив. Уже после этого можно будет говорить об определенном периметре безопасности и в Азовском море.

Даже после войны Россия присутствует в Азово-Черноморском регионе. Однако наша оборона должна начинаться у берегов нашего врага. Гораздо сложнее выстраивать ее, когда он уже подошел к твоему берегу.

Насколько мы отодвинули россиян от наших берегов на сегодня?

— Если они спрятались в Новороссийске, то вероятно чувствуют какую-то опасность. Так же если прекратили находиться в юго-западной части Черного моря, то уже не могут его проконтролировать.

Да, россияне все еще угрожают ракетным вооружением, там до сих пор работает авиация, долетают дроны, но их корабли перестали находиться в этой части Черного моря. Также они уже не могут безопасно чувствовать себя и в центральной части Черного моря.

Как в этом контексте работает зерновое соглашение без России?

— Следует вспомнить, как оно работало с Россией. Это было довольно сложно, потому что согласно договоренностям в составе наблюдательной комиссии находилась команда россиян. Она постоянно затягивала процесс прохода по судам, в среднем это было до 10 единиц в день.

Это очень мало, учитывая, что 90% украинского экспорта приходилось на морские пути. Кроме того, они постоянно выкручивали нам руки, ставили новые условия, требовали разблокировать аммиакопровод (имеется в виду аммиакопровод "Тольятти — Одесса". — Ред.). Одним словом, постоянно пытались шантажировать нас наличием этого не очень работающего коридора.

Поэтому был избран другой путь. ВМС определили наиболее безопасный маршрут, по которому могут передвигаться гражданские суда в нашей акватории. Сейчас это уже более сотни судов на вход и на выход, как на экспорт, так и на импорт. Идет не только зерно и сельхозпродукция, но и промышленная.

Естественно, он остается гуманитарным и торговым методом, который так нужен нашей стране, и в его обеспечении участвует многие Силы обороны.

После того как корабли попадают в территориальные воды стран НАТО, начиная с Румынии, затем Болгарии и Турции, они уже чувствуют себя в безопасности. Вот так этот коридор работает, и дальше будем делать все, чтобы обеспечить его безопасность.

Россия может атаковать отрезок от Украины до стран НАТО?

— Чисто технически у них есть ракетное вооружение, которое способно наносить огненное поражение по судам. Но бить по кораблям под флагами стран НАТО они не готовы.

Поэтому выбран другой путь — минирование акватории Черного моря, а также постоянные атаки нашей портовой инфраструктуры ракетами и дронами-камикадзе.

Когда будет уничтожен Крымский мост?

— На самом деле, ничего сложного здесь нет. Но давайте проанализируем, как раньше наносились огневые поражения по этой незаконной пристройке к нашему Крыму.

Удар по Крымскому мосту 8 октября 2022 года. Фото: Roman Dmitriyev/AFP

Каждый раз это была сложная операция, многоэтапная, и вместе с тем каждый раз использовалось что-то новенькое. Недавний удар по "Аскольду" (ракетные удары по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи. — Ред.), который находится совсем рядом с мостом, заставил нервничать оккупантов.

Потому что не было большой разницы, по чему именно ударить в этот момент. Но была выбрана другая цель. Ведь использовать этот шанс, чтобы просто ради хайпа снести этот столь ненавистный нам мост, нет смысла.

Пока существуют другие логистические пути, как суша на юге оккупированной Донетчины, сносить Крымский мост нет смысла. Но он будет разрушен, когда этого потребует оперативная ситуация и когда враг этого ждать не будет. Ждем час "Ч", когда это будет иметь военную целесообразность.

Время от времени оккупанты готовятся к отражению вероятных атак со стороны Украины, перекрывают мост и устраивают дымовые завесы. Что им это дает?

— Они пытаются использовать любые способы защиты этой проблемы. Дымовые завесы должны подействовать на лазерные системы наведения частей боевых ракет и теоретически ввести в заблуждение лазерные дальномеры. Как оно будет на практике, увидим позже.

Но пока счет 3:0 не в пользу Крымского моста. В какой-то момент мы выполним наше обещание о том, что данный мост там лишний и его там не будет.