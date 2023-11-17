Бюджет Киева на 2024 год – на дороги больше, чем на армию

Акция под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE

В условиях полномасштабной войны города уже во второй раз будут принимать годовые бюджеты. Что касается Киева, то в 2023 году граждане возмущались, что деньги города пошли на перекладывание брусчатки с места на место, хотя сами люди требуют направлять деньги на армию. С соответствующими призывами горожане выходят под стены КГГА последние несколько месяцев.

В настоящее время проект бюджета Киева на 2024 год обсуждается. Обо всех дискуссиях в интервью Новини.LIVE рассказал депутат Киевсовета Андрей Витренко.

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— Есть ли результат от того, что люди каждую субботу под КГГА выходят с требованием "Деньги на ВСУ"?

— Я уверен, что это приносит результат. По крайней мере, эти акции не позволяют тем людям, которые используют Киевский городской бюджет, чувствовать себя свободно в его использовании. Мы понимаем, что у нас сейчас одна цель — это победа, поэтому все мы должны на нее работать.

Механизм есть — это передача субвенции из местного бюджета в государственный. Средства есть, потому что на остатках бюджета Киева на начало ноября было около 24 млрд грн. Нужна только воля тех или иных местных элит, которые должны сделать выбор, они за парки и скверы, за собственное политическое будущее, или за наше государство и защиту территориальной целостности.

Акция под КГГА. Фото: Новини.LIVE

— Люди все же несколько месяцев под КГГА выходят. За это время количество субвенций увеличилось?

— Последние средства, направленные для защитников и защитниц и для государственной субвенции, это было перераспределение в рамках бюджета 2023 года, которое произошло в августе.

Люди около стен КГГА. Фото: Новини.LIVE

— Этот остаток на счете в размере 24 млрд грн. Куда его денут и можно ли его направить на ВСУ?

— В начале ноября было 24 млрд грн, сейчас узнаем, какая динамика с этими средствами. Наша фракция, депутаты, выступили с инициативой выделить дополнительные 10 млрд грн и поставили такую задачу перед Департаментом экономики и Департаментом финансов. Теперь ждем от них ответа, могут ли они найти эти средства. Объясню, что это за остатки. Это остатки тех ресурсов, которые поступили в бюджет, но не были использованы.

Хочу рассказать вам такую историю, как "декабрьские чудеса", касающиеся бюджета. Декабрь — месяц максимального возможного расходования бюджетных средств. Все производители работ и предоставляющие услуги массово начинают делать акты выполненных работ и доносить их в государственное казначейство с целью оплаты.

А если кто-то не успевает, то есть друзья, которые успели, и можно перераспределить средства в пределах одного исполнителя на разные объекты. В этом суть бюджетного чуда, что ты планируешь одно, а в декабре делаешь совершенно другое. Так что средства могут с 24 млрд грн намного уменьшиться.

Депутат Киевсовета Андрей Витренко. Фото: Новини.LIVE

По нашим расчетам, входящий остаток бюджета — то, что не было использовано в 2023 году, — составит не менее чем в прошлом году, то есть 12 млрд грн.

— В проекте бюджета на 2024 год на армию 1 млрд грн?

— Тот документ, который зашел в Киевский городской совет, — все так, но немного не так. На программу "Защитник Киева" на 2024 год выделено 13,4 млн грн, а 750 млн грн выделено на программу поддержки и социального обеспечения защитников и защитниц Украины. Скажем, это средства не на реальное обеспечение ВСУ, а на социальное решение проблем защитников и защитниц. Это улучшение жилищных условий, предоставление специализированной помощи.

Интервью с Андреем Витренко о бюджете Киева на 2024 год. Фото: Новини.LIVE

— Какие дискуссии сейчас вокруг проекта бюджета, который вам не нравится?

— Не нравятся основные приоритеты деятельности. У нас дискуссия идет постоянно. На Департамент транспортной инфраструктуры — 21 млрд грн. По доходам бюджет города 68 млрд грн, по расходам — 83 млрд грн, из них 21 млрд грн — на Департамент транспортной инфраструктуры. То есть это дороги, и как они пишут, — развитие транспортной инфраструктуры.

Есть еще там организация благоустройства, то есть парки и скверы, на это — 2 млрд грн.

Обустройство клумбы в Киеве. Фото: КГГА

Есть еще интересная история, для меня это чемпион факапов этого бюджета — 2,5 млн грн на финансовую поддержку кинематографии. Также 200 млн грн в поддержку печатных СМИ в Киеве, две газеты — "Хрещатик" и "Вечерний Киев". Я думаю, что это некий аванс на какие-то будущие свои движения.

— До какого числа должен быть принят бюджет?

— Планируется, что будем принимать бюджет на сессии 14 декабря.