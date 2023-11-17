Бюджет Києва на 2024 рік - на дороги більше, ніж на армію

Акція під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

В умовах повномасштабної війни міста вже вдруге будуть ухвалювати річні бюджети. Що стосується Києва, то у 2023 році громадяни нарікали на те, що гроші міста пішли на перекладання бруківки з місця на місце, хоча самі люди вимагають направляти гроші на армію. З відповідними закликами містяни виходять під стіни КМДА останні кілька місяців.

Наразі проєкт бюджету Києва на 2024 рік обговорюється. Про всі дискусії в інтерв’ю Новини.LIVE розповів депутат Київради Андрій Вітренко.

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— Чи є результат від того, що люди щосуботи під КМДА виходять з вимогою "Гроші на ЗСУ"?

— Я впевнений, що це дає результат. Принаймні ці акції не дозволяють тим людям, які використовують Київський міський бюджет, почуватися вільно у його використанні. Ми розуміємо, що у нас зараз одна мета — це перемога, тому всі ми маємо на неї працювати.

Механізм є — це передача субвенції з місцевого бюджету до державного. Кошти є, бо на залишках бюджету Києва на початок листопада було близько 24 млрд грн. Потрібна лише воля тих чи інших місцевих еліт, які мають зробити вибір — вони за парки та сквери, за власне політичне майбутнє, чи за нашу державу і захист територіальної цілісності.

Акція під КМДА. Фото: Новини.LIVE

— Люди все ж кілька місяців під КМДА виходять, за цей час кількість субвенцій збільшилася?

— Останні кошти, які були спрямовані для захисників та захисниць і для державної субвенції, це був перерозподіл в межах бюджету 2023 року, який відбувся в серпні місяці.

Люди під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

— Цей залишок на рахунку у розмірі 24 млрд грн. Куди його подінуть і чи можна його спрямувати на ЗСУ?

— На початку листопада було 24 млрд грн, зараз дізнаємось, яка динаміка з цими коштами. Наша фракція, депутати, виступили з ініціативою виділити додаткові 10 млрд грн і поставили таку задачу перед Департаментом економіки і Департаментом фінансів. Наразі чекаємо від них відповіді, чи можуть вони знайти ці кошти. Поясню, що це взагалі за залишки. Це залишки від тих ресурсів, які надійшли в бюджет, але не були використані.

Хочу розповісти вам таку історію, як "грудневі дива", які стосуються бюджету. Грудень — місяць максимального можливого витрачання бюджетних коштів. Всі виконавці робіт і люди, які надавали послуги, масово починають робити акти виконаних робіт і доносити їх до державного казначейства з метою оплати.

А якщо хтось щось не встигає, то є друзі, які встигли, і можна перерозподілити кошти в межах одного виконавця на різні об'єкти. В цьому суть бюджетного дива, що ти плануєш одне, а в грудні робиш абсолютно інше. Отак кошти можуть з 24 млрд грн набагато зменшитися.

Депутат Київради Андрій Вітренко. Фото: Новини.LIVE

За нашими розрахунками, вхідний залишок бюджету — те що не було використане у 2023 році, — становитиме не менше ніж торік, тобто 12 млрд грн.

— У проєкті бюджету на 2024 рік на армію 1 млрд грн?

— Той документ, який зайшов в Київську міську раду, — все так, але трохи не так. На програму “Захисник Києва” на 2024 рік виділено 13,4 млн грн, а 750 млн грн виділено на програму підтримки і соціального забезпечення захисників і захисниць України. Скажімо так, це кошти не на реальне забезпечення ЗСУ, а на соціальне вирішення проблем захисників і захисниць. Це покращення житлових умов, надання спеціалізованої допомоги.

Інтерв'ю з Андрієм Вітренком про бюджет Києва на 2024 рік. Фото: Новини.LIVE

— Які дискусії зараз навколо проєкту бюджету, що не подобається вам?

— Не подобаються основні пріоритети діяльності. У нас дискусія триває постійно. На Департамент транспортної інфраструктури — 21 млрд грн. За доходами бюджет міста 68 млрд грн, за видатками — 83 млрд грн, з них 21 млрд грн — на Департамент транспортної інфраструктури. Тобто це дороги і, як вони пишуть, — розвиток транспортної інфраструктури.

Є ще там організація благоустрою, тобто парки та сквери, на це — 2 млрд грн.

Облаштування клумби в Києві. Фото: КМДА

Ще є цікава історія, для мене це чемпіон факапів цього бюджету — 2,5 млн грн на фінансову підтримку кінематографії. Також 200 млн грн на підтримку друкованих ЗМІ у місті Києві, дві газети — "Хрещатик" та "Вечірній Київ". Я думаю, що це такий собі аванс на якісь майбутні свої рухи.

— До якого числа маєте ухвалити бюджет?

— Заплановано, що будемо ухвалювати бюджет на сесії 14 грудня.