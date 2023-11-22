Что будет с ценами в Украине

Овощной отдел в супермаркете. Фото: optichamber.nl

Рост потребительских цен на конец 2023 года может составить 5,8%. Это ниже, чем ожидалось в начале года. Основной фактор этого — влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.

Такой прогноз содержится в Инфляционном отчете Национального банка Украины.

Читайте также:

Ранее НБУ ожидал 10,6% инфляции к концу 2023 года.

Прогноз инфляции от НБУ

Несмотря на улучшение ценовых ожиданий в 2023 году, на следующий, 2024 год центробанк прогнозирует повышение инфляции. Если раньше в НБУ прогнозировали 8,5% роста цен на конец 2024-го, то сейчас ожидания ухудшились до 9,8%.

Ускорение роста цен в следующем году будет обусловлено низкой базой сравнения для стоимости продовольственных товаров, сохранением давления на расходы бизнеса из-за рисков безопасности, увеличением зарплат и ускорением роста административно-регулируемых цен.

В дальнейшем, по прогнозу НБУ, инфляция замедлится до 6% в 2025 году. Этому, прежде всего, будет способствовать ожидаемое снижение рисков безопасности.

Восстановление оптимальной логистики и производства в послевоенный период позволит наращивать предложение товаров и ограничивать ценовое давление. Большое влияние на ценовую динамику будет иметь и ожидаемое снижение мировых цен на энергоносители.

Следует отметить, что вышеприведенные цифры — прогноз инфляции на конец соответствующего года. Это не одно и то же, что среднегодовая инфляция.

Так, средний за год уровень роста потребительских цен прогнозируется соответственно: 12,9% в текущем году; 8,3% — в 2024-м; 7,4% — в 2025 году.

Прогноз инфляции от Еврокомиссии

Несмотря на продолжающуюся войну и вызванные ею перебои в работе критической инфраструктуры и цепочках поставок, украинская экономика в 2023 году удивила потенциалом роста.

Об этом говорится в обнародованном Европейской комиссией осеннем экономическом прогнозе.

Согласно прогнозу Еврокомиссии, после достижения пиковых значений среднегодового индекса потребительских цен (ИПЦ) по результатам 2022 года на уровне 20,2%, в 2023 году ИПЦ снизится до 13,5% в среднем по году. В 2024 году прогнозируемый рост цен составит 7,7%; а в 2025 — 7,6%.

Ожидается, что снижение инфляции в ближайшие два года произойдет благодаря уменьшению давления на сферу производства и жесткой монетарной политике государства.

Прогноз инфляции от инвесткомпании ICU

По прогнозу инвестиционной компании ICU, к концу 2023 года рост потребительских цен может составить 11,2%. При этом среднегодовой показатель инфляции составит 15,5%.

К концу 2024 года ожидается рост потребительских цен на 12,1%. Среднее значение инфляции по году ожидаемо составит 12,7%.

"Хотя инфляция значительно замедлится в этом году, мы не видим предпосылок для ее устойчивого снижения до однознаковых показателей в ближайшее время", — предупреждает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Во-первых, реальные доходы домохозяйств будут постепенно восстанавливаться, как и доля доходов, затрачиваемая на текущее потребление. Это создаст определенное инфляционное давление со стороны факторов спроса.

Во-вторых, ожидается, что НБУ перейдет к режиму гибкого обменного курса в следующем году, что будет означать постепенное ослабление гривни. Более слабая гривна заставит пересмотреть цены на импорт.

В-третьих, вопрос низких тарифов остается открытым и, вероятно, снова будет в повестке дня правительства в следующем году. Ожидается, что годовая инфляция будет оставаться в диапазоне 10-13% по крайней мере до конца 2024 года.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, какими будут цены, зарплаты, безработица и ВВП в следующем году согласно закону о государственном бюджете на 2024 год.

Писали и о том, как изменятся цены на продукты, топливо и коммуналку в ближайшее время.