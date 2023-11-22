Що буде з цінами в Україні

Овочевий відділ у супермаркеті. Фото: optichamber.nl

Ріст споживчих цін на кінець 2023 року може скласти 5,8%. Це нижче, ніж очікувалося на початку року. Основний чинник цього — вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін.

Такий прогноз міститься в Інфляційному звіті Національного банку України.

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Раніше НБУ очікував 10,6% інфляції на кінець 2023 року.

Прогноз інфляції від НБУ

Попри покращення цінових очікувань в 2023 році, на наступний, 2024 рік, центробанк прогнозує підвищення інфляції. Якщо раніше в НБУ прогнозували 8,5% росту цін на кінець 2024-го, то зараз очікування погіршились — до 9,8%.

Пришвидшення зростання цін у наступному році зумовлюватиметься низькою цьогорічною базою порівняння для вартості продовольчих товарів, збереженням тиску на витрати бізнесу через безпекові ризики, збільшенням зарплат та прискоренням зростання адміністративно-регульованих цін.

Надалі, за прогнозом НБУ, інфляція сповільниться до 6% у 2025 році. Цьому передусім сприятиме очікуване зниження безпекових ризиків. Відновлення оптимальної логістики та виробництва в післявоєнний період дасть змогу нарощувати пропозицію товарів та обмежуватиме ціновий тиск. Вагомий вплив на цінову динаміку матиме й очікуване зниження світових цін на енергоносії.

Варто зазначити, що вищенаведені цифри — це прогноз інфляції на кінець відповідного року. Це не одне й те ж, що середньорічна інфляція.

Так, середній за рік рівень росту споживчих цін прогнозується відповідно: 12,9% у поточному році; 8,3% — у 2024-му; 7,4% — у 2025 році.

Прогноз інфляції від Єврокомісії

Попри війну, що триває, і спричинені нею перебої в роботі критичної інфраструктури та ланцюжках постачань, українська економіка в 2023 році здивувала потенціалом зростання.

Про це йдеться в оприлюдненому Європейською комісією осінньому економічному прогнозі.

Згідно прогнозу Єврокомісії, після досягнення пікових значень середньорічного індексу споживчих цін (ІСЦ) за результатами 2022 року на рівні 20,2%, в 2023 році ІСЦ знизиться до 13,5% в середньому по року. В 2024 — прогнозований ріст цін складе 7,7%; а в 2025 — 7,6%.

Очікується, що зниження інфляції протягом найближчих двох років відбудеться завдяки зменшенню тиску на сферу виробництва та жорсткій монетарній політиці держави.

Прогноз інфляції від інвесткомпанії ICU

За прогнозом інвестиційної компанії ICU, на кінець 2023 року ріст споживчих цін може скласти 11,2%. При цьому середньорічний показник інфляції складе 15,5%.

На кінець 2024 року очікується ріст споживчих цін на 12,1%. Середнє значення інфляції по року очікувано складе 12,7%.

"Хоча інфляція значно сповільниться цьогоріч, ми не вбачаємо передумов для її стійкого зниження до однознакових показників найближчим часом", — попереджає голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

По-перше, реальні доходи домогосподарств поступово відновлюватимуться, як і частка доходів, що витрачається на поточне споживання. Це створить певний інфляційний тиск з боку факторів попиту.

По-друге, очікується, що НБУ перейде до режиму гнучкого обмінного курсу наступного року, що означатиме поступове послаблення гривні. Слабша гривня змусить переглянути ціни на імпорт.

По-третє, питання низьких тарифів залишається відкритим і, ймовірно, знову буде на порядку денному уряду наступного року. Тож очікується, що річна інфляція залишатиметься в діапазоні 10-13% принаймні до кінця 2024 року.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, якими будуть ціни, зарплати, безробіття і ВВП в наступному році згідно із законом про державний бюджет на 2024 рік.

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