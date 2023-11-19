Почему Украина не может получить арестованные активы центробанка РФ

Центральный банк России. Фото: росСМИ

В настоящее время основным препятствием для Запада относительно взыскания заблокированных средств золотовалютных резервов центробанка России в пользу Украины является вопрос суверенного иммунитета имущества страны-агрессора.

Об этом заявили в Национальном банке Украины в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

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Все юридические аргументы против использования замороженных российских средств в пользу Украины строятся на доводе о том, что доходы от российских активов принадлежат владельцу этих активов, то есть России. Однако коммерческий депозитарий Euroclear, в котором заблокирована значительная часть средств центробанка России, по всей видимости, считает иначе и признает за собой право на доходы от реинвестирования российских средств, отмечает глава аналитического центра "Институт законодательных идей" Татьяна Хутор.

Аргументы в пользу того, что международное право не запрещает конфисковывать российские активы, в частности, приведены в двухсотстраничном Отчете, изданном в сентябре Инициативой Обновления Демократии ( Renew Democracy Initiative ).

"Эпиграфом к этому отчету могли бы служить слова бывшего министра финансов США Ларри Саммерза: "Тому, кто грабит банк, не стоит рассчитывать, что банк будет охранять его депозитную ячейку", — говорит Татьяна Хутор.

Она уверяет, что передача замороженных российских активов (и тем более — одних лишь доходов от них) Украине допустима в соответствии с доктриной "контрмер третьей стороны", то есть действий с целью побуждения другого государства соблюдать международное право, даже если они сами по себе нарушали бы международное право.

Передача суверенных активов России должна считаться допустимой контрмерой по нескольким причинам. Во-первых, Россия грубо и дерзко нарушает международное право, что не вызывает ни у кого никаких сомнений. Во-вторых, такая мера пропорциональна, не безосновательна и даже гораздо более "целенаправлена" по сравнению с санкциями, которые вводились до сих пор. И, в-третьих, она удовлетворяет требованию возвратности: передача средств действует как временная и ограниченная приостановка нормальных правовых отношений между Россией и другими странами.

Что касается доктрины суверенного иммунитета (также часто приводимого как преграда конфискации российских активов), то следует заметить, что суверенный иммунитет призван защитить государство от привлечения к ответственности в рамках судебных производств в национальных судах другого государства. И именно поэтому эта доктрина не может использоваться как средство ограничения внешней политики, реализуемой не судебной, а законодательной и исполнительной ветвями власти, объясняет Татьяна Хутор.

Напомним, общий объем суверенных активов Российской Федерации, в том числе активов центробанка РФ, обездвиженных в Евросоюзе и странах "Большой семерки", составляет ориентировочно 300 млрд долларов.

В то же время, в рамках юрисдикции ЕС заблокировано 200 млрд евро российских суверенных активов, из которых в частных финансовых учреждениях (прежде всего в депозитарии Euroclear) хранится более 120 млрд евро.

В ЕС рассматривают вопросы направления Украине чрезвычайных доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. Этот доход образуется от инвестирования средств, полученных в результате купонных платежей и погашений обездвиженных облигаций или других ценных бумаг, в рамках обычной деятельности депозитария Euroclear.

Задача максимум для Украины — это взыскание всех замороженных средств страны-агрессора. Этого требуют нормы международного права. Они обязывают государство, ответственное за международно противоправные деяния, возместить причиненный такими действиями ущерб в полном объеме.

Но даже этих средств будет недостаточно. Ведь, согласно оценкам Всемирного Банка, только за первый год полномасштабной войны (с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года) Украине был нанесен ущерб на 411 млрд долларов.

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О том, стоит ли Украине рассчитывать на деньги от замороженных активов России, читайте в эксклюзивном материале Новини.LIVE.