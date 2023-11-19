Чому Україна не може отримати арештовані активи центробанку РФ

Центральний банк Росії. Фото: росЗМІ

Наразі основною перепоною для Заходу щодо стягнення заблокованих коштів золотовалютних резервів центробанку Росії на користь України є питання суверенного імунітету майна країни-агресорки.

Про це заявили в Національному банку України в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE.

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Всі юридичні аргументи проти використання заморожених російських коштів на користь України будуються на доводі про те, що прибутки від російських активів належать власникові цих активів, тобто Росії. Проте комерційний депозитарій Euroclear, в якому заблоковано значну частину коштів золотовалютних резервів центробанку РФ, вочевидь, вважає інакше і визнає за собою право на доходи від реінвестування російських коштів, зазначає голова аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей" Тетяна Хутор.

Аргументи на користь того, що міжнародне право не забороняє конфісковувати російські активи, зокрема, наведено у двохсотсторінковому Звіті, виданому у вересні Ініціативою Оновлення Демократії (Renew Democracy Initiative).

"Епіграфом до цього звіту могли б слугувати слова колишнього міністра фінансів США Ларрі Саммерза: "Тому хто грабує банк, не варто розраховувати, що банк охоронятиме його депозитну скриньку", — каже Тетяна Хутор.

Вона запевняє, що передача заморожених російських активів (і тим паче — самих лише доходів від них) Україні є допустимою відповідно до доктрини "контрзаходів третьої сторони", тобто дій з метою спонукання іншої держави дотримуватися міжнародного права, навіть якщо вони самі по собі порушували б міжнародне право.

Передача суверенних активів Росії має вважатися допустимим контрзаходом із кількох причин. По-перше, Росія грубо і зухвало порушує міжнародне право, що не викликає ні в кого жодних сумнівів. По-друге, такий захід є пропорційним, не є безпідставним і навіть набагато більш "цілеспрямованим" порівняно із санкціями, які запроваджувались досі. І, по-третє, він задовольняє вимогу зворотності: передача коштів діє як тимчасове і обмежене призупинення нормальних правових відносин між Росією та іншими країнами.

Що стосується доктрини суверенного імунітету (яка також часто наводиться як перепона конфіскації російських активів), то варто зауважити, що суверенний імунітет покликаний захистити державу від притягнення до відповідальності в рамках судових проваджень у національних судах іншої держави. І саме тому ця доктрина не може використовуватися як засіб обмеження зовнішньої політики, яка реалізується не судовою, а законодавчою і виконавчою гілками влади, пояснює Тетяна Хутор.

Нагадаємо, загальний обсяг суверенних активів Російської Федерації, зокрема активів Центробанку РФ, знерухомлених в Євросоюзі та країнах "Великої сімки", становить орієнтовно 300 млрд доларів.

Водночас у межах юрисдикції ЄС заблоковано 200 млрд євро російських суверенних активів, з яких у приватних фінансових установах (насамперед в депозитарії Euroclear) зберігається понад 120 млрд євро.

У ЄС розглядають питання спрямування Україні надзвичайних доходів, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Цей дохід утворюється від інвестування коштів, отриманих внаслідок купонних платежів та погашень знерухомлених облігацій або інших цінних паперів, в рамках звичайної діяльності депозитарію Euroclear.

Задача максимум для України — це стягнення усіх заморожених коштів країни-агресора. Цього вимагають норми міжнародного права. Вони зобов’язують державу, відповідальну за міжнародно протиправні діяння, відшкодувати завдану такими діяннями шкоду у повному обсязі.

Але навіть цих коштів буде недостатньо. Адже, згідно з оцінками Світового Банку лише за перший рік повномасштабної війни (з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2023 року) Україні було завдано шкоди на 411 млрд доларів.

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Про те, чи варто Україні розраховувати на кошти від заморожених активів Росії, читайте в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.

