Сколько зарабатывают в наблюдательном совете Ощадбанка

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Зарплаты членов наблюдательного совета государственного Ощадбанка, конечно, меньше, чем получают члены правления. Это обычная практика.

Тем не менее, размеры финансового вознаграждения за работу "смотрителей" банка легко могут поразить воображение неподготовленного читателя.

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В этот раз публикуем статистику зарплат членов наблюдательного совета Ощадбанка.

Из чего состоит зарплата члена наблюдательного совета

Вознаграждение члена наблюдательного совета государственного Ощадбанка включает:

годовое фиксированное базовое вознаграждение, размер которого разделяется на четыре равные части;

дополнительное вознаграждение за выполнение функций главы наблюдательного совета (20% начисленного базового вознаграждения за соответствующий период) и за выполнение функций главы комитета набсовета (10% начисленного базового вознаграждения, независимо от количества комитетов).

Другими словами, зарплата членам наблюдательного совета Ощадбанка выплачивается (преимущественно) раз в три месяца, а не каждый месяц.

Выплата годового и дополнительного вознаграждений осуществляется при участии члена наблюдательного совета в заседаниях совета и/или его комитетов в количестве не менее 75% общего количества таких заседаний.

Какие деньги получают члены наблюдательного совета Ощадбанка с начала войны

Следует отметить, что в разные промежутки времени в период с начала войны количество членов наблюдательного совета Ощадбанка изменялось. Но в основном их было девять.

Итак:

В январе 2022 года в Ощадбанке финансовое вознаграждение за свою работу получили 9 членов наблюдательного совета. Их зарплаты находились в диапазоне от 738 до 931 тыс. грн суммарно за три месяца.

В апреле 2022 года зарплату получили 9 членов наблюдательного совета — каждый в сумме от 1,001 до 1,403 млн гривен за три месяца.

В июле 2022 года финансовое вознаграждение каждого из 9 членов наблюдательного совета составило от 992 тыс. до 1,001 млн гривен.

В октябре 2022 — от 1,238 млн до 1,252 млн гривен.

В январе 2023 года каждый из 9 членов наблюдательного совета получил около 1,154 млн гривен.

В апреле 2023 — около 1,250 млн гривен.

В мае 2023 года вознаграждение в Ощадбанке получили 6 членов наблюдательного совета — каждый по 275 тыс. гривен. Стоит отметить, что в последний раз перед этим они получали зарплату в апреле. Поэтому сумма выплат выглядит "адекватной" в сравнении с предыдущими трехмесячными периодами.

В июне 2023 года зарплату в Ощадбанке получили 3 члена наблюдательного совета — по 275 тыс. гривен.

После июня 2023 года по состоянию на 14 ноября финансовое вознаграждение в наблюдательном совете Ощадбанка не выплачивалось.

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