Скільки заробляють в наглядовій раді Ощадбанку

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзєв

Зарплати членів наглядової ради державного Ощадбанку, звичайно, менші, ніж отримують члени правління. Це нормальна практика.

Тим не менше, розміри фінансової винагороди за роботу "наглядачів" банку легко можуть вразити уяву непідготовленого читача.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат членів наглядової ради Ощадбанку.

З чого складається зарплата члена наглядової ради

Винагорода члена наглядової ради державного Ощадбанку включає:

річну фіксовану базову винагороду, розмір якої розділяється на чотири рівні частини;

додаткову винагороду за виконання функцій голови наглядової ради (20% нарахованої базової винагороди за відповідний період) та за виконання функцій голови комітету наглядової ради (10% нарахованої базової винагороди, незалежно від кількості комітетів).

Іншими словами, зарплата членам наглядової ради Ощадбанку виплачується (переважно) раз на три місяці, а не кожен місяць.

Виплата річної та додаткової винагород здійснюється за умови участі члена наглядової ради в засіданнях ради та/або її комітетів в кількості не менше ніж 75% загальної кількості таких засідань.

Які гроші отримують члени наглядової ради Ощадбанку від початку війни

Варто зазначити, що в різні проміжки часу в період від початку війни кількість членів наглядової ради Ощадбанку змінювалась. Але переважно їх було дев'ять.

Отже:

В січні 2022 року в Ощадбанку фінансову винагороду за свою роботу отримали 9 членів наглядової ради. Їхні зарплати знаходились в діапазоні від 738 до 931 тис. гривень сумарно за три місяці.

У квітні 2022 року зарплату отримали 9 членів наглядової ради — кожен в сумі від 1,001 до 1,403 млн гривень за три місяці.

У липні 2022 року фінансова винагорода кожного з 9 членів наглядової ради склала від 992 тис. до 1,001 млн гривень.

У жовтні 2022 року — від 1,238 млн до 1,252 млн гривень.

У січні 2023 року кожен з 9 членів наглядової ради отримав близько 1,154 млн гривень.

У квітні 2023 — близько 1,250 млн гривень.

У травні 2023 винагороду в Ощадбанку отримали 6 членів наглядової ради — кожен по 275 тис. гривень. Варто зазначити, що останній раз перед цим вони отримували зарплату в квітні. Тож сума виплат виглядає "адекватною" до попередніх тримісячних періодів.

У червні 2023 року зарплату в Ощадбанку отримали 3 члени наглядової ради — по 275 тис. гривень.

Після червня 2023 року станом на 14 листопада фінансова винагорода в наглядовій раді Ощадбанку не виплачувалась.

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