Гривни в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Антикоррупционные органы обходятся государству недешево. Поэтому должны демонстрировать, впрочем, как и другие государственные институты, максимально возможную эффективность своей деятельности.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

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В этот раз публикуем статистику зарплат руководителей структурных подразделений и территориальных управлений Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами,

полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Напомним, недавно мы писали об уровне зарплат высшего руководства АРМА — главы Агентства и его заместителя.

Сколько зарабатывают руководители среднего звена в АРМА

Месяц Руководители подразделений Руководители территориальных управлений Суммарные выплаты январь 2022 755 599,79 грн 115 187,94 грн 870 787,73 грн февраль 2022 1 177 017,29 246 199,94 1 423 217,23 март 2022 987 567,55 221 485,39 1 209 052,94 апрель 2022 1 022 178,03 342 512,58 1 364 690,61 май 2022 1 015 348,06 265 107,77 1 280 455,83 июнь 2022 1 069 333,51 383 498,57 1 452 832,08 июль 2022 1 266 187,18 353 200,62 1 619 387,8 август 2022 1 642 041,24 398 207,80 2 040 249,04 сентябрь 2022 1 765 249,84 347 730,95 2 112 980,79 октябрь 2022 1 129 141,74 360 053,74 1 489 195,48 ноябрь 2022 1 225 086,86 308 523,31 1 533 610,17 декабрь 2022 3 062 144,60 515 397,94 3 577 542,54 январь 2023 825 636,94 202 462,55 1 028 099,49 февраль 2023 912 367,41 310 854,27 1 223 221,68 март 2023 950 905,91 258 741,39 1 209 647,3 апрель 2023 1 216 815,76 249 054,28 1 465 870,04 май 2023 1 008 285,35 271 364,89 1 279 650,24 июнь 2023 1 046 294,58 282 473,13 1 328 767,71 июль 2023 1 521 240,96 443 491,24 1 964 732,2 август 2023 1 060 754,39 312 759,63 1 373 514,02

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о заработках высших руководителей АРМА.

Сообщали о заработках главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, зарплате его команды и руководителей госпредприятий на фондовом рынке. Сравнивали их с зарплатой главы правления Ощадбанка.

Напоминали нашим читателям, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.

Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты министерства.

Хорошо зарабатывают руководители высших учебных заведений. В частности, на зависть многим педагогам есть чем похвастаться ректору Академии Государственной пенитенциарной службы.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр юстиции и даже министр обороны.

Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в государственный долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.

Известно, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.

Сообщалось мы и о том, сколько стоит государству содержать подчиненных Дениса Малюськи и сколько зарабатывает вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.