Сколько стоит государству содержание аппарата Агентства по розыску и менеджменту активов
Антикоррупционные органы обходятся государству недешево. Поэтому должны демонстрировать, впрочем, как и другие государственные институты, максимально возможную эффективность своей деятельности.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат руководителей структурных подразделений и территориальных управлений Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами,
полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Напомним, недавно мы писали об уровне зарплат высшего руководства АРМА — главы Агентства и его заместителя.
Сколько зарабатывают руководители среднего звена в АРМА
|Месяц
|Руководители подразделений
|Руководители территориальных управлений
|Суммарные выплаты
|январь 2022
|755 599,79 грн
|115 187,94 грн
|870 787,73 грн
|февраль 2022
|1 177 017,29
|246 199,94
|1 423 217,23
|март 2022
|987 567,55
|221 485,39
|1 209 052,94
|апрель 2022
|1 022 178,03
|342 512,58
|1 364 690,61
|май 2022
|1 015 348,06
|265 107,77
|1 280 455,83
|июнь 2022
|1 069 333,51
|383 498,57
|1 452 832,08
|июль 2022
|1 266 187,18
|353 200,62
|1 619 387,8
|август 2022
|1 642 041,24
|398 207,80
|2 040 249,04
|сентябрь 2022
|1 765 249,84
|347 730,95
|2 112 980,79
|октябрь 2022
|1 129 141,74
|360 053,74
|1 489 195,48
|ноябрь 2022
|1 225 086,86
|308 523,31
|1 533 610,17
|декабрь 2022
|3 062 144,60
|515 397,94
|3 577 542,54
|январь 2023
|825 636,94
|202 462,55
|1 028 099,49
|февраль 2023
|912 367,41
|310 854,27
|1 223 221,68
|март 2023
|950 905,91
|258 741,39
|1 209 647,3
|апрель 2023
|1 216 815,76
|249 054,28
|1 465 870,04
|май 2023
|1 008 285,35
|271 364,89
|1 279 650,24
|июнь 2023
|1 046 294,58
|282 473,13
|1 328 767,71
|июль 2023
|1 521 240,96
|443 491,24
|1 964 732,2
|август 2023
|1 060 754,39
|312 759,63
|1 373 514,02
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о заработках высших руководителей АРМА.
Сообщали о заработках главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, зарплате его команды и руководителей госпредприятий на фондовом рынке. Сравнивали их с зарплатой главы правления Ощадбанка.
Напоминали нашим читателям, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.
Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты министерства.
Хорошо зарабатывают руководители высших учебных заведений. В частности, на зависть многим педагогам есть чем похвастаться ректору Академии Государственной пенитенциарной службы.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр юстиции и даже министр обороны.
Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в государственный долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.
Известно, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.
Сообщалось мы и о том, сколько стоит государству содержать подчиненных Дениса Малюськи и сколько зарабатывает вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.
Читайте Новини.LIVE!