Гривні в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Антикорупційні органи обходяться державі недешево. Тож мають демонструвати, як і інші державні інститути, максимально можливу ефективність своєї діяльності.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат керівників структурних підрозділів і територіальних управлінь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами,

одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про рівень зарплат вищого керівництва АРМА — голови і заступника голови Агентства.

Скільки заробляють керівники середньої ланки в АРМА

Місяць Керівники підрозділів Керівники територіальних управлінь Сумарні виплати січень 2022 755 599,79 грн 115 187,94 грн 870 787,73 грн лютий 2022 1 177 017,29 246 199,94 1 423 217,23 березень 2022 987 567,55 221 485,39 1 209 052,94 квітень 2022 1 022 178,03 342 512,58 1 364 690,61 травень 2022 1 015 348,06 265 107,77 1 280 455,83 червень 2022 1 069 333,51 383 498,57 1 452 832,08 липень 2022 1 266 187,18 353 200,62 1 619 387,8 серпень 2022 1 642 041,24 398 207,80 2 040 249,04 вересень 2022 1 765 249,84 347 730,95 2 112 980,79 жовтень 2022 1 129 141,74 360 053,74 1 489 195,48 листопад 2022 1 225 086,86 308 523,31 1 533 610,17 грудень 2022 3 062 144,60 515 397,94 3 577 542,54 січень 2023 825 636,94 202 462,55 1 028 099,49 лютий 2023 912 367,41 310 854,27 1 223 221,68 березень 2023 950 905,91 258 741,39 1 209 647,3 квітень 2023 1 216 815,76 249 054,28 1 465 870,04 травень 2023 1 008 285,35 271 364,89 1 279 650,24 червень 2023 1 046 294,58 282 473,13 1 328 767,71 липень 2023 1 521 240,96 443 491,24 1 964 732,2 серпень 2023 1 060 754,39 312 759,63 1 373 514,02

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про заробітки керівників АРМА.

Писали про заробітки очільника Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, зарплати його команди та керівників держпідприємств на фондовому ринку. Порівнювали їх із зарплатою голови правління Ощадбанку.

Нагадували нашим читачам, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти.

Непогано заробляють радники міністра освіти і навіть рядові спеціалісти.

Добре заробляють керівники вищих навчальних закладів. Зокрема, на заздрість багатьом педагогам, є чим похвалитися ректору Академії Державної пенітенціарної служби.

Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Писали про зарплати керівників уряду — прем'єр-міністра та віцепрем'єрів.

Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.

Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.

Знаємо тепер, скільки заробляють міністр внутрішніх справ, міністр аграрної політики та продовольства, міністр юстиції та навіть міністр оборони.

Писали Новини.LIVE і про те, скільки коштує мистецтво брати в державний борг та скільки заробляють міністр енергетики, очільник Міністерства закордонних справ і міністерка соціальної політики.

Відомо, скільки заробляє генеральний директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я, заслужений лікар України, професор Борис Тодуров.

Повідомляли ми й про те, скільки коштує державі утримувати підлеглих Дениса Малюськи і скільки заробляє віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Попереду ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.