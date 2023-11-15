Сколько зарабатывает Ирина Верещук

Сколько стоит управлять реинтеграцией оккупированных территорий, или Какая зарплата у Ирины Верещук
Вице-премьер-министры в Украине, да и сам премьер, зарабатывают меньше просто министров, гораздо меньше государственных секретарей и руководителей аппаратов министерств и ведомств. Меньше многих руководителей государственных предприятий и даже ректоров университетов.
Почему большие государственные начальники зарабатывают меньше, чем меньшие начальники — остается загадкой. Тем не менее, вице-премьеры в Украине зарабатывают примерно на уровне среднестатистического итальянца или чеха.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Сколько зарабатывает вице-премьер-министр Украины — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
|январь 2022
|56 739,75 грн
|февраль 2022
|57 130,85
|март 2022
|57 130,85
|апрель 2022
|61 397,35
|май 2022
|61 397,35
|июнь 2022
|61 397,35
|июль 2022
|61 397,35
|август 2022
|61 988,36
|сентябрь 2022
|61 694,55
|октябрь 2022
|61 514,44
|ноябрь 2022
|63 100,17
|декабрь 2022
|60 311,47
|январь 2023
|61 605,13
|февраль 2023
|61 397,35
|март 2023
|61 658,23
|апрель 2023
|66 319,92
|май 2023
|66 319,92
|июнь 2023
|66 319,92
|июль 2023
|66 319,92
|август 2023
|66 319,92
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