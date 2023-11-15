Сколько зарабатывает Ирина Верещук

Вице-премьер-министр Украины – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Фото: facebook.com

Вице-премьер-министры в Украине, да и сам премьер, зарабатывают меньше просто министров, гораздо меньше государственных секретарей и руководителей аппаратов министерств и ведомств. Меньше многих руководителей государственных предприятий и даже ректоров университетов.

Почему большие государственные начальники зарабатывают меньше, чем меньшие начальники — остается загадкой. Тем не менее, вице-премьеры в Украине зарабатывают примерно на уровне среднестатистического итальянца или чеха.

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В этот раз публикуем статистику зарплат вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Сколько зарабатывает вице-премьер-министр Украины — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

январь 2022 56 739,75 грн февраль 2022 57 130,85 март 2022 57 130,85 апрель 2022 61 397,35 май 2022 61 397,35 июнь 2022 61 397,35 июль 2022 61 397,35 август 2022 61 988,36 сентябрь 2022 61 694,55 октябрь 2022 61 514,44 ноябрь 2022 63 100,17 декабрь 2022 60 311,47 январь 2023 61 605,13 февраль 2023 61 397,35 март 2023 61 658,23 апрель 2023 66 319,92 май 2023 66 319,92 июнь 2023 66 319,92 июль 2023 66 319,92 август 2023 66 319,92

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