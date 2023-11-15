Скільки заробляє Ірина Верещук

Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Фото: facebook.com

Віцепрем'єр-міністри в Україні, та й сам прем'єр, заробляють менше за просто міністрів, набагато менше за державних секретарів і керівників апаратів міністерств і відомств. Менше за багатьох керівників державних підприємств і навіть ректорів університетів.

Чому більші державні начальники заробляють менше, ніж менші начальники — залишається загадкою. Тим не менше, віцепрем'єри в Україні заробляють приблизно на рівні середньостатистичного італійця або чеха.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат віцепрем’єр-міністра України — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Скільки заробляє віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

січень 2022 56 739,75 грн лютий 2022 57 130,85 березень 2022 57 130,85 квітень 2022 61 397,35 травень 2022 61 397,35 червень 2022 61 397,35 липень 2022 61 397,35 серпень 2022 61 988,36 вересень 2022 61 694,55 жовтень 2022 61 514,44 листопад 2022 63 100,17 грудень 2022 60 311,47 січень 2023 61 605,13 лютий 2023 61 397,35 березень 2023 61 658,23 квітень 2023 66 319,92 травень 2023 66 319,92 червень 2023 66 319,92 липень 2023 66 319,92 серпень 2023 66 319,92

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