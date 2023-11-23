Сколько зарабатывают в НАПК

Глава НАПК Александр Новиков. Фото: nazk.gov.ua

Руководители Национального агентства по предотвращению коррупции официально зарабатывают хорошие деньги.

Такими честными доходами можно смело похвастаться в цивилизованных странах — даже для европейцев это неплохие деньги.

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Впрочем, так и должно быть. Да, одними только высокими зарплатами коррупцию не победишь. Но нищенскими зарплатами этого не сделаешь и подавно.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

На этот раз публикуем статистику зарплат руководства Национального агентства по предотвращению коррупции.

Сколько зарабатывает глава НАПК

В настоящее время Агентство возглавляет Александр Новиков.

январь 2022 269 048,05 грн февраль 2022 218 223,54 март 2022 248 100,00 апрель 2022 248 100,00 май 2022 248 253,82 июнь 2022 239 932,88 июль 2022 506 097,00 август 2022 195 192,27 сентябрь 2022 213 782,00 октябрь 2022 202 222,14 ноябрь 2022 215 979,80 декабрь 2022 203 938,43 январь 2023 250 555,76 февраль 2023 284 504,00 март 2023 292 071,74 апрель 2023 284 504,00 май 2023 289 518,75 июнь 2023 266 694,75 июль 2023 284 504,00 август 2023 287 877,56 сентябрь 2023 284 504,00 октябрь 2023 284 504,00

Сколько зарабатывают заместители главы НАПК

Сейчас у главы Агентства Александра Новикова два заместителя — Ярослав Любченко и экс-руководитель НАБУ Артем Сытник.

На запрос Новини.LIVE НАПК предоставило лишь агрегированную информацию о суммарных ежемесячных выплатах всем заместителям главы, без указания, кто конкретно сколько заработал.

январь 2022 428 627,53 грн февраль 2022 430 280,50 март 2022 581 720,37 апрель 2022 585 019,80 май 2022 789 393,00 июнь 2022 627 089,87 июль 2022 238 147,01 август 2022 305 328,72 сентябрь 2022 651 731,54 октябрь 2022 419 128,60 ноябрь 2022 416 664,02 декабрь 2022 601 240,73 январь 2023 286 993,84 февраль 2023 445 223,37 март 2023 492 502,33 апрель 2023 451 582,85 май 2023 709 876,59 июнь 2023 743 730,29 июль 2023 628 746,00 август 2023 363 108,63 сентябрь 2023 391 327,20 октябрь 2023 431 865,95

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