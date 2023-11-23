Сколько зарабатывают в НАПК

Сколько стоят охотники за коррупционерами или какие зарплаты у руководителей НАПК
Руководители Национального агентства по предотвращению коррупции официально зарабатывают хорошие деньги.
Такими честными доходами можно смело похвастаться в цивилизованных странах — даже для европейцев это неплохие деньги.
Впрочем, так и должно быть. Да, одними только высокими зарплатами коррупцию не победишь. Но нищенскими зарплатами этого не сделаешь и подавно.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
На этот раз публикуем статистику зарплат руководства Национального агентства по предотвращению коррупции.
Сколько зарабатывает глава НАПК
В настоящее время Агентство возглавляет Александр Новиков.
|январь 2022
|269 048,05 грн
|февраль 2022
|218 223,54
|март 2022
|248 100,00
|апрель 2022
|248 100,00
|май 2022
|248 253,82
|июнь 2022
|239 932,88
|июль 2022
|506 097,00
|август 2022
|195 192,27
|сентябрь 2022
|213 782,00
|октябрь 2022
|202 222,14
|ноябрь 2022
|215 979,80
|декабрь 2022
|203 938,43
|январь 2023
|250 555,76
|февраль 2023
|284 504,00
|март 2023
|292 071,74
|апрель 2023
|284 504,00
|май 2023
|289 518,75
|июнь 2023
|266 694,75
|июль 2023
|284 504,00
|август 2023
|287 877,56
|сентябрь 2023
|284 504,00
|октябрь 2023
|284 504,00
Сколько зарабатывают заместители главы НАПК
Сейчас у главы Агентства Александра Новикова два заместителя — Ярослав Любченко и экс-руководитель НАБУ Артем Сытник.
На запрос Новини.LIVE НАПК предоставило лишь агрегированную информацию о суммарных ежемесячных выплатах всем заместителям главы, без указания, кто конкретно сколько заработал.
|январь 2022
|428 627,53 грн
|февраль 2022
|430 280,50
|март 2022
|581 720,37
|апрель 2022
|585 019,80
|май 2022
|789 393,00
|июнь 2022
|627 089,87
|июль 2022
|238 147,01
|август 2022
|305 328,72
|сентябрь 2022
|651 731,54
|октябрь 2022
|419 128,60
|ноябрь 2022
|416 664,02
|декабрь 2022
|601 240,73
|январь 2023
|286 993,84
|февраль 2023
|445 223,37
|март 2023
|492 502,33
|апрель 2023
|451 582,85
|май 2023
|709 876,59
|июнь 2023
|743 730,29
|июль 2023
|628 746,00
|август 2023
|363 108,63
|сентябрь 2023
|391 327,20
|октябрь 2023
|431 865,95
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