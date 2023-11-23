Скільки заробляють в НАЗК

Голова НАЗК Олександр Новіков. Фото: nazk.gov.ua

Керівники Національного агентства з питань запобігання корупції офіційно заробляють добрі гроші.

Такими чесними доходами можна сміливо хизуватися в цивілізованих країнах — навіть для європейців це непогані гроші.

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Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції.

Скільки заробляє голова НАЗК

Наразі Агентство очолює Олександр Новіков.

січень 2022 269 048,05 грн лютий 2022 218 223,54 березень 2022 248 100,00 квітень 2022 248 100,00 травень 2022 248 253,82 червень 2022 239 932,88 липень 2022 506 097,00 серпень 2022 195 192,27 вересень 2022 213 782,00 жовтень 2022 202 222,14 листопад 2022 215 979,80 грудень 2022 203 938,43 січень 2023 250 555,76 лютий 2023 284 504,00 березень 2023 292 071,74 квітень 2023 284 504,00 травень 2023 289 518,75 червень 2023 266 694,75 липень 2023 284 504,00 серпень 2023 287 877,56 вересень 2023 284 504,00 жовтень 2023 284 504,00

Скільки заробляють заступники голови НАЗК

Наразі у голови Агентства Олександра Новікова двоє заступників — Ярослав Любченко і екс-кервіник НАБУ Артем Ситник.

На запит Новини.LIVE НАЗК надало лише агреговану інформацію щодо сумарних щомісячних виплат усім заступникам голови, без зазначення, хто конкретно скільки заробив.

січень 2022 428 627,53 грн лютий 2022 430 280,50 березень 2022 581 720,37 квітень 2022 585 019,80 травень 2022 789 393,00 червень 2022 627 089,87 липень 2022 238 147,01 серпень 2022 305 328,72 вересень 2022 651 731,54 жовтень 2022 419 128,60 листопад 2022 416 664,02 грудень 2022 601 240,73 січень 2023 286 993,84 лютий 2023 445 223,37 березень 2023 492 502,33 квітень 2023 451 582,85 травень 2023 709 876,59 червень 2023 743 730,29 липень 2023 628 746,00 серпень 2023 363 108,63 вересень 2023 391 327,20 жовтень 2023 431 865,95

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