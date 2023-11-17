Сколько зарабатывало руководство Министерства развития громад и территорий

Сколько стоила государству команда Алексея Чернышова в Министерстве развития громад и территорий
Руководители министерства, которого уже нет... Сколько они стоили государству в первый год войны?
Речь идет о высшем руководящем составе Министерства развития громад и территорий.
Согласно постановлению Кабмина от 2 декабря 2022 года, Министерство развития громад и территорий было реорганизовано путем присоединения к Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры.
У нового министерства появился новый глава — Александр Кубраков, и новый пул его заместителей.
Между тем экс-руководитель уже несуществующего министерства возглавил НАК "Нафтогаз Украины". Речь — об Алексее Чернышове.
Сейчас речь пойдет о зарплатах заместителей Чернышова и самого министра во время его руководства Министерством развития громад и территорий в первый год войны.
Сколько зарабатывал министр Алексей Чернышов
|март 2022
|85 164,00 грн
|апрель 2022
|85 164,00
|май 2022
|97 884,00
|июнь 2022
|91 524,00
|июль 2022
|76 270,00
|август 2022
|106 778,00
|сентябрь 2022
|91 677,40
|октябрь 2022
|91 677,40
|ноябрь 2022
|12 515,29
Сколько зарабатывал первый замминистра Василий Лозинский
|март 2022
|95 809,50 грн
|апрель 2022
|73 453,95
|май 2022
|86 968,98
|июнь 2022
|74 758,03
|июль 2022
|78 939,45
|август 2022
|78 056,94
|сентябрь 2022
|153 011,19
|октябрь 2022
|79 092,85
|ноябрь 2022
|75 852,62
|декабрь 2022
|67 439,08
Сколько зарабатывала руководитель патронатной службы министра Елена Мацкив
|март 2022
|76 661,25 грн
|апрель 2022
|76 661,25
|май 2022
|61 414,39
|июнь 2022
|58 498,25
|июль 2022
|58 509,55
|август 2022
|122 469,85
|сентябрь 2022
|53 344,15
|октябрь 2022
|58 678,55
|ноябрь 2022
|195 462,94
Сколько зарабатывал замминистра по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Александр Дудченко
|март 2022
|92 615,85 грн
|апрель 2022
|70 260,30
|май 2022
|80 754,30
|июнь 2022
|75 507,30
|июль 2022
|68 643,00
|август 2022
|68 643,00
|сентябрь 2022
|68 796,40
|октябрь 2022
|68 796,40
|ноябрь 2022
|141 700,45
|декабрь 2022
|75 770,33
|январь 2023
|70 362,73
|февраль 2023
|52 855,11
Сколько зарабатывала замминистра Наталья Козловская
|март 2022
|86 228,55 грн
|апрель 2022
|63 873,00
|май 2022
|73 413,00
|июнь 2022
|68 643,00
|июль 2022
|68 643,00
|август 2022
|66 807,01
|сентябрь 2022
|68 053,22
|октябрь 2022
|68 796,40
|ноябрь 2022
|139 376,23
|декабрь 2022
|31 320,92
Сколько зарабатывал замминистра по европейской интеграции Игорь Корховой
|март 2022
|95 809,50 грн
|апрель 2022
|73 453,95
|май 2022
|84 424,95
|июнь 2022
|78 939,45
|июль 2022
|78 939,45
|август 2022
|78 939,45
|сентябрь 2022
|68 796,40
|октябрь 2022
|68 796,40
|ноябрь 2022
|146 069,27
|декабрь 2022
|79 202,48
|январь 2023
|23 382,67
Сколько зарабатывал замминистра Иван Лукеря
|март 2022
|86 228,55 грн
|апрель 2022
|63 873,00
|май 2022
|73 413,00
|июнь 2022
|68 643,00
|июль 2022
|68 643,00
|август 2022
|68 643,00
|сентябрь 2022
|68 796,40
|октябрь 2022
|68 796,40
|ноябрь 2022
|143 518,83
|декабрь 2022
|75 770,33
|январь 2023
|68 643,00
Сколько зарабатывал замминистра Вячеслав Негода
|март 2022
|95 809,50 грн
|апрель 2022
|85 608,65
|май 2022
|84 424,95
|июнь 2022
|78 939,45
|июль 2022
|78 939,45
|август 2022
|76 582,40
|сентябрь 2022
|79 092,85
|октябрь 2022
|79 092,85
|ноябрь 2022
|79 194,25
|декабрь 2022
|162 816,03
|январь 2023
|71 763,14
Сколько зарабатывала замминистра Наталья Хоцяновская
|март 2022
|86 228,55 грн
|апрель 2022
|63 873,00
|май 2022
|87 141,60
|июнь 2022
|68 643,00
|июль 2022
|68 643,00
|август 2022
|82 371,60
|сентябрь 2022
|75 660,70
|октябрь 2022
|75 660,70
|ноябрь 2022
|15 5704,00
|декабрь 2022
|80 770,33
|январь 2023
|75 507,30
|февраль 2023
|75 507,30
Интересно также почитать
Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывают академики от медицины.
Публиковали заработки руководителей АРМА, а также расходы на содержание аппарата Агентства.
Писали о заработках главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, зарплате его команды и руководителей госпредприятий на фондовом рынке. Сравнивали их с зарплатой председателя правления Ощадбанка.
Напоминали нашим читателям, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.
Неплохо зарабатывают советники министра образования и даже рядовые специалисты министерства.
Хорошо зарабатывают руководители высших учебных заведений. В частности, на зависть многим педагогам есть чем похвастаться ректору Академии Государственной пенитенциарной службы.
Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.
Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.
Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Сообщали, сколько стоит управлять реинтеграцией оккупированных территорий, или какая зарплата у Ирины Верещук.
Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.
Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр юстиции и даже министр обороны.
Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в государственный долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.
Известно, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.
Сообщали мы и о том, сколько стоит государству содержать подчиненных Дениса Малюськи и сколько зарабатывает вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.
Читайте Новини.LIVE!