Сколько зарабатывало руководство Министерства развития громад и территорий

Алексей Чернышов. Фото: facebook.com

Руководители министерства, которого уже нет... Сколько они стоили государству в первый год войны?

Речь идет о высшем руководящем составе Министерства развития громад и территорий.

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Согласно постановлению Кабмина от 2 декабря 2022 года, Министерство развития громад и территорий было реорганизовано путем присоединения к Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры.

У нового министерства появился новый глава — Александр Кубраков, и новый пул его заместителей.

Между тем экс-руководитель уже несуществующего министерства возглавил НАК "Нафтогаз Украины". Речь — об Алексее Чернышове.

Сейчас речь пойдет о зарплатах заместителей Чернышова и самого министра во время его руководства Министерством развития громад и территорий в первый год войны.

Сколько зарабатывал министр Алексей Чернышов

март 2022 85 164,00 грн апрель 2022 85 164,00 май 2022 97 884,00 июнь 2022 91 524,00 июль 2022 76 270,00 август 2022 106 778,00 сентябрь 2022 91 677,40 октябрь 2022 91 677,40 ноябрь 2022 12 515,29

Сколько зарабатывал первый замминистра Василий Лозинский

март 2022 95 809,50 грн апрель 2022 73 453,95 май 2022 86 968,98 июнь 2022 74 758,03 июль 2022 78 939,45 август 2022 78 056,94 сентябрь 2022 153 011,19 октябрь 2022 79 092,85 ноябрь 2022 75 852,62 декабрь 2022 67 439,08

Сколько зарабатывала руководитель патронатной службы министра Елена Мацкив

март 2022 76 661,25 грн апрель 2022 76 661,25 май 2022 61 414,39 июнь 2022 58 498,25 июль 2022 58 509,55 август 2022 122 469,85 сентябрь 2022 53 344,15 октябрь 2022 58 678,55 ноябрь 2022 195 462,94

Сколько зарабатывал замминистра по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Александр Дудченко

март 2022 92 615,85 грн апрель 2022 70 260,30 май 2022 80 754,30 июнь 2022 75 507,30 июль 2022 68 643,00 август 2022 68 643,00 сентябрь 2022 68 796,40 октябрь 2022 68 796,40 ноябрь 2022 141 700,45 декабрь 2022 75 770,33 январь 2023 70 362,73 февраль 2023 52 855,11

Сколько зарабатывала замминистра Наталья Козловская

март 2022 86 228,55 грн апрель 2022 63 873,00 май 2022 73 413,00 июнь 2022 68 643,00 июль 2022 68 643,00 август 2022 66 807,01 сентябрь 2022 68 053,22 октябрь 2022 68 796,40 ноябрь 2022 139 376,23 декабрь 2022 31 320,92

Сколько зарабатывал замминистра по европейской интеграции Игорь Корховой

март 2022 95 809,50 грн апрель 2022 73 453,95 май 2022 84 424,95 июнь 2022 78 939,45 июль 2022 78 939,45 август 2022 78 939,45 сентябрь 2022 68 796,40 октябрь 2022 68 796,40 ноябрь 2022 146 069,27 декабрь 2022 79 202,48 январь 2023 23 382,67

Сколько зарабатывал замминистра Иван Лукеря

март 2022 86 228,55 грн апрель 2022 63 873,00 май 2022 73 413,00 июнь 2022 68 643,00 июль 2022 68 643,00 август 2022 68 643,00 сентябрь 2022 68 796,40 октябрь 2022 68 796,40 ноябрь 2022 143 518,83 декабрь 2022 75 770,33 январь 2023 68 643,00

Сколько зарабатывал замминистра Вячеслав Негода

март 2022 95 809,50 грн апрель 2022 85 608,65 май 2022 84 424,95 июнь 2022 78 939,45 июль 2022 78 939,45 август 2022 76 582,40 сентябрь 2022 79 092,85 октябрь 2022 79 092,85 ноябрь 2022 79 194,25 декабрь 2022 162 816,03 январь 2023 71 763,14

Сколько зарабатывала замминистра Наталья Хоцяновская

март 2022 86 228,55 грн апрель 2022 63 873,00 май 2022 87 141,60 июнь 2022 68 643,00 июль 2022 68 643,00 август 2022 82 371,60 сентябрь 2022 75 660,70 октябрь 2022 75 660,70 ноябрь 2022 15 5704,00 декабрь 2022 80 770,33 январь 2023 75 507,30 февраль 2023 75 507,30

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