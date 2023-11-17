Скільки заробляло керівництво Міністерства розвитку громад та територій

Олексій Чернишов. Фото: facebook.com

Очільники міністерства, якого вже немає... Скільки коштували вони державі у перший рік війни?

Мова йде про вищий керівний склад Міністерства розвитку громад та територій.

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Тим часом екс-керівник вже неіснуючого міністерства очолив НАК "Нафтогаз України". Мова — про Олексія Чернишова.

Зараз мова йтиме про зарплати заступників Чернишова і самого міністра у часи його керівництва Міністерством розвитку громад та територій у перший рік війни.

Скільки заробляв міністр Олексій Чернишов

березень 2022 85 164,00 грн квітень 2022 85 164,00 травень 2022 97 884,00 червень 2022 91 524,00 липень 2022 76 270,00 серпень 2022 106 778,00 вересень 2022 91 677,40 жовтень 2022 91 677,40 листопад 2022 12 515,29

Скільки заробляв перший заступник міністра Василь Лозинський

березень 2022 95 809,50 грн квітень 2022 73 453,95 травень 2022 86 968,98 червень 2022 74 758,03 липень 2022 78 939,45 серпень 2022 78 056,94 вересень 2022 153 011,19 жовтень 2022 79 092,85 листопад 2022 75 852,62 грудень 2022 67 439,08

Скільки заробляла керівниця патронатної служби міністра Олена Мацків

березень 2022 76 661,25 грн квітень 2022 76 661,25 травень 2022 61 414,39 червень 2022 58 498,25 липень 2022 58 509,55 серпень 2022 122 469,85 вересень 2022 53 344,15 жовтень 2022 58 678,55 листопад 2022 195 462,94

Скільки заробляв заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Дудченко

березень 2022 92 615,85 грн квітень 2022 70 260,30 травень 2022 80 754,30 червень 2022 75 507,30 липень 2022 68 643,00 серпень 2022 68 643,00 вересень 2022 68 796,40 жовтень 2022 68 796,40 листопад 2022 141 700,45 грудень 2022 75 770,33 січень 2023 70 362,73 лютий 2023 52 855,11

Скільки заробляла заступниця міністра Наталія Козловська

березень 2022 86 228,55 грн квітень 2022 63 873,00 травень 2022 73 413,00 червень 2022 68 643,00 липень 2022 68 643,00 серпень 2022 66 807,01 вересень 2022 68 053,22 жовтень 2022 68 796,40 листопад 2022 139 376,23 грудень 2022 31 320,92

Скільки заробляв заступник міністра з питань європейської інтеграції Ігор Корховий

березень 2022 95 809,50 грн квітень 2022 73 453,95 травень 2022 84 424,95 червень 2022 78 939,45 липень 2022 78 939,45 серпень 2022 78 939,45 вересень 2022 68 796,40 жовтень 2022 68 796,40 листопад 2022 146 069,27 грудень 2022 79 202,48 січень 2023 23 382,67

Скільки заробляв заступник міністра Іван Лукеря

березень 2022 86 228,55 грн квітень 2022 63 873,00 травень 2022 73 413,00 червень 2022 68 643,00 липень 2022 68 643,00 серпень 2022 68 643,00 вересень 2022 68 796,40 жовтень 2022 68 796,40 листопад 2022 143 518,83 грудень 2022 75 770,33 січень 2023 68 643,00

Скільки заробляв заступник міністра В'ячеслав Негода

березень 2022 95 809,50 грн квітень 2022 85 608,65 травень 2022 84 424,95 червень 2022 78 939,45 липень 2022 78 939,45 серпень 2022 76 582,40 вересень 2022 79 092,85 жовтень 2022 79 092,85 листопад 2022 79 194,25 грудень 2022 162 816,03 січень 2023 71 763,14

Скільки заробляла заступниця міністра Наталія Хоцянівська

березень 2022 86 228,55 грн квітень 2022 63 873,00 травень 2022 87 141,60 червень 2022 68 643,00 липень 2022 68 643,00 серпень 2022 82 371,60 вересень 2022 75 660,70 жовтень 2022 75 660,70 листопад 2022 15 5704,00 грудень 2022 80 770,33 січень 2023 75 507,30 лютий 2023 75 507,30

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