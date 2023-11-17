Скільки заробляло керівництво Міністерства розвитку громад та територій

Скільки коштувала державі команда Олексія Чернишова в Міністерстві розвитку громад та територій
Очільники міністерства, якого вже немає... Скільки коштували вони державі у перший рік війни?
Мова йде про вищий керівний склад Міністерства розвитку громад та територій.
Відповідно до постанови Кабміну від 2 грудня 2022 року, Міністерство розвитку громад та територій було реорганізовано шляхом приєднання до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
У нового міністерства з'явився новий очільник — Олександр Кубраков, і новий пул його заступників.
Тим часом екс-керівник вже неіснуючого міністерства очолив НАК "Нафтогаз України". Мова — про Олексія Чернишова.
Зараз мова йтиме про зарплати заступників Чернишова і самого міністра у часи його керівництва Міністерством розвитку громад та територій у перший рік війни.
Скільки заробляв міністр Олексій Чернишов
|березень 2022
|85 164,00 грн
|квітень 2022
|85 164,00
|травень 2022
|97 884,00
|червень 2022
|91 524,00
|липень 2022
|76 270,00
|серпень 2022
|106 778,00
|вересень 2022
|91 677,40
|жовтень 2022
|91 677,40
|листопад 2022
|12 515,29
Скільки заробляв перший заступник міністра Василь Лозинський
|березень 2022
|95 809,50 грн
|квітень 2022
|73 453,95
|травень 2022
|86 968,98
|червень 2022
|74 758,03
|липень 2022
|78 939,45
|серпень 2022
|78 056,94
|вересень 2022
|153 011,19
|жовтень 2022
|79 092,85
|листопад 2022
|75 852,62
|грудень 2022
|67 439,08
Скільки заробляла керівниця патронатної служби міністра Олена Мацків
|березень 2022
|76 661,25 грн
|квітень 2022
|76 661,25
|травень 2022
|61 414,39
|червень 2022
|58 498,25
|липень 2022
|58 509,55
|серпень 2022
|122 469,85
|вересень 2022
|53 344,15
|жовтень 2022
|58 678,55
|листопад 2022
|195 462,94
Скільки заробляв заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Дудченко
|березень 2022
|92 615,85 грн
|квітень 2022
|70 260,30
|травень 2022
|80 754,30
|червень 2022
|75 507,30
|липень 2022
|68 643,00
|серпень 2022
|68 643,00
|вересень 2022
|68 796,40
|жовтень 2022
|68 796,40
|листопад 2022
|141 700,45
|грудень 2022
|75 770,33
|січень 2023
|70 362,73
|лютий 2023
|52 855,11
Скільки заробляла заступниця міністра Наталія Козловська
|березень 2022
|86 228,55 грн
|квітень 2022
|63 873,00
|травень 2022
|73 413,00
|червень 2022
|68 643,00
|липень 2022
|68 643,00
|серпень 2022
|66 807,01
|вересень 2022
|68 053,22
|жовтень 2022
|68 796,40
|листопад 2022
|139 376,23
|грудень 2022
|31 320,92
Скільки заробляв заступник міністра з питань європейської інтеграції Ігор Корховий
|березень 2022
|95 809,50 грн
|квітень 2022
|73 453,95
|травень 2022
|84 424,95
|червень 2022
|78 939,45
|липень 2022
|78 939,45
|серпень 2022
|78 939,45
|вересень 2022
|68 796,40
|жовтень 2022
|68 796,40
|листопад 2022
|146 069,27
|грудень 2022
|79 202,48
|січень 2023
|23 382,67
Скільки заробляв заступник міністра Іван Лукеря
|березень 2022
|86 228,55 грн
|квітень 2022
|63 873,00
|травень 2022
|73 413,00
|червень 2022
|68 643,00
|липень 2022
|68 643,00
|серпень 2022
|68 643,00
|вересень 2022
|68 796,40
|жовтень 2022
|68 796,40
|листопад 2022
|143 518,83
|грудень 2022
|75 770,33
|січень 2023
|68 643,00
Скільки заробляв заступник міністра В'ячеслав Негода
|березень 2022
|95 809,50 грн
|квітень 2022
|85 608,65
|травень 2022
|84 424,95
|червень 2022
|78 939,45
|липень 2022
|78 939,45
|серпень 2022
|76 582,40
|вересень 2022
|79 092,85
|жовтень 2022
|79 092,85
|листопад 2022
|79 194,25
|грудень 2022
|162 816,03
|січень 2023
|71 763,14
Скільки заробляла заступниця міністра Наталія Хоцянівська
|березень 2022
|86 228,55 грн
|квітень 2022
|63 873,00
|травень 2022
|87 141,60
|червень 2022
|68 643,00
|липень 2022
|68 643,00
|серпень 2022
|82 371,60
|вересень 2022
|75 660,70
|жовтень 2022
|75 660,70
|листопад 2022
|15 5704,00
|грудень 2022
|80 770,33
|січень 2023
|75 507,30
|лютий 2023
|75 507,30
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