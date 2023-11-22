Сколько зарабатывают руководители БЭБ

Сколько зарабатывает руководство Бюро экономической безопасности во время войны
Официальные заработки руководства Бюро экономической безопасности, деятельность которого время от времени становится объектом повышенного внимания со стороны общественности, не так уж высоки.
Однако все относительно. Для большинства украинцев зарплата более 100 тысяч гривен в месяц — несбыточная мечта. Да и в Европе далеко не все зарабатывают подобные деньги.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат руководства Бюро экономической безопасности.
Сколько зарабатывал во время войны директор БЭБ Вадим Мельник
Вадим Мельник занимал должность директора Бюро экономической безопасности с 23 августа 2021 по 14 апреля 2023-го.
|январь 2022
|107 145,50 грн
|февраль 2022
|120 186,50
|март 2022
|113 666,00
|апрель 2022
|113 666,00
|май 2022
|113 789,82
|июнь 2022
|113 855,73
|июль 2022
|113 864,83
|август 2022
|114 000,88
|сентябрь 2022
|114 000,88
|октябрь 2022
|114 000,88
|ноябрь 2022
|114 088,78
|декабрь 2022
|114 102,45
|январь 2023
|113 666,00
|февраль 2023
|113 666,00
|март 2023
|98 840,01
|апрель 2023
|56 833,00
Сколько зарабатывал и.о. директора БЭБ Эдуард Федоров
Эдуард Федоров с 10 марта 2023 занимал должность первого заместителя директора БЭБ. С 17 апреля по 14 августа 2023 года выполнял полномочия директора Бюро.
|март 2023
|72 592,81 грн
|апрель 2023
|111 548,85
|май 2023
|111 548,85
|июнь 2023
|111 987,94
|июль 2023
|102 954,86
Сколько зарабатывает и.о. директора БЭБ Андрей Пащук
Андрей Пащук занимал должность заместителя директора БЭБ с 6 июля 2023 года. А с 15 августа исполняет полномочия директора Бюро.
|июль 2023
|76 812,66 грн
|август 2023
|77 187,35
Сколько зарабатывал заместитель директора БЭБ Александр Кучеренко
Александр Кучеренко занимал должность заместителя директора БЭБ с 11 июля 2022 по 23 января 2023-го.
|июль 2022
|69 317,98 грн
|август 2022
|88 730,68
|сентябрь 2022
|97 181,21
|октябрь 2022
|117 539,66
|ноябрь 2022
|110 892,79
|декабрь 2022
|122 010,43
|январь 2023
|77 836,76
Сколько зарабатывает заместитель директора БЭБ Алексей Литвинов
Алексей Литвинов занимает должность заместителя директора по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации БЭБ с 1 сентября 2022 года.
|сентябрь 2022
|93 029,02 грн
|октябрь 2022
|113 387,47
|ноябрь 2022
|106 689,22
|декабрь 2022
|123 668,26
|январь 2023
|50 560,44
|февраль 2023
|92 694,14
|март 2023
|95 486,08
|апрель 2023
|99 721,79
|май 2023
|99 721,79
|июнь 2023
|99 721,79
|июль 2023
|99 721,79
|август 2023
|100 341,39
Сколько зарабатывал заместитель директора БЭБ Виталий Гагач
Виталий Гагач занимал должность заместителя директора БЭБ с 19 сентября 2022 по 10 августа 2023 года.
|сентябрь 2022
|41 177,58 грн
|октябрь 2022
|110 949,12
|ноябрь 2022
|104 250,88
|декабрь 2022
|109 530,80
|январь 2023
|68 024,55
|февраль 2023
|82 050,72
|март 2023
|90 311,80
|апрель 2023
|90 899,79
|май 2023
|91 165,34
|июнь 2023
|92 935,64
|июль 2023
|99 194,79
|август 2023
|16 162,72
Сколько зарабатывает заместитель директора БЭБ Сергей Перхун
Сергей Перхун работает в должности заместителя директора БЭБ с 15 августа 2023 года.
|август 2023
|59 305,05 грн
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