Сколько зарабатывают руководители БЭБ

Работник БЭБ. Фото: biz.censor.net

Официальные заработки руководства Бюро экономической безопасности, деятельность которого время от времени становится объектом повышенного внимания со стороны общественности, не так уж высоки.

Однако все относительно. Для большинства украинцев зарплата более 100 тысяч гривен в месяц — несбыточная мечта. Да и в Европе далеко не все зарабатывают подобные деньги.

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В этот раз публикуем статистику зарплат руководства Бюро экономической безопасности.

Сколько зарабатывал во время войны директор БЭБ Вадим Мельник

Вадим Мельник занимал должность директора Бюро экономической безопасности с 23 августа 2021 по 14 апреля 2023-го.

январь 2022 107 145,50 грн февраль 2022 120 186,50 март 2022 113 666,00 апрель 2022 113 666,00 май 2022 113 789,82 июнь 2022 113 855,73 июль 2022 113 864,83 август 2022 114 000,88 сентябрь 2022 114 000,88 октябрь 2022 114 000,88 ноябрь 2022 114 088,78 декабрь 2022 114 102,45 январь 2023 113 666,00 февраль 2023 113 666,00 март 2023 98 840,01 апрель 2023 56 833,00

Сколько зарабатывал и.о. директора БЭБ Эдуард Федоров

Эдуард Федоров с 10 марта 2023 занимал должность первого заместителя директора БЭБ. С 17 апреля по 14 августа 2023 года выполнял полномочия директора Бюро.

март 2023 72 592,81 грн апрель 2023 111 548,85 май 2023 111 548,85 июнь 2023 111 987,94 июль 2023 102 954,86

Сколько зарабатывает и.о. директора БЭБ Андрей Пащук

Андрей Пащук занимал должность заместителя директора БЭБ с 6 июля 2023 года. А с 15 августа исполняет полномочия директора Бюро.

июль 2023 76 812,66 грн август 2023 77 187,35

Сколько зарабатывал заместитель директора БЭБ Александр Кучеренко

Александр Кучеренко занимал должность заместителя директора БЭБ с 11 июля 2022 по 23 января 2023-го.

июль 2022 69 317,98 грн август 2022 88 730,68 сентябрь 2022 97 181,21 октябрь 2022 117 539,66 ноябрь 2022 110 892,79 декабрь 2022 122 010,43 январь 2023 77 836,76

Сколько зарабатывает заместитель директора БЭБ Алексей Литвинов

Алексей Литвинов занимает должность заместителя директора по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации БЭБ с 1 сентября 2022 года.

сентябрь 2022 93 029,02 грн октябрь 2022 113 387,47 ноябрь 2022 106 689,22 декабрь 2022 123 668,26 январь 2023 50 560,44 февраль 2023 92 694,14 март 2023 95 486,08 апрель 2023 99 721,79 май 2023 99 721,79 июнь 2023 99 721,79 июль 2023 99 721,79 август 2023 100 341,39

Сколько зарабатывал заместитель директора БЭБ Виталий Гагач

Виталий Гагач занимал должность заместителя директора БЭБ с 19 сентября 2022 по 10 августа 2023 года.

сентябрь 2022 41 177,58 грн октябрь 2022 110 949,12 ноябрь 2022 104 250,88 декабрь 2022 109 530,80 январь 2023 68 024,55 февраль 2023 82 050,72 март 2023 90 311,80 апрель 2023 90 899,79 май 2023 91 165,34 июнь 2023 92 935,64 июль 2023 99 194,79 август 2023 16 162,72

Сколько зарабатывает заместитель директора БЭБ Сергей Перхун

Сергей Перхун работает в должности заместителя директора БЭБ с 15 августа 2023 года.

август 2023 59 305,05 грн

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