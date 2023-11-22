Скільки заробляють керівники БЕБ

Працівник БЕБ. Фото: biz.censor.net

Офіційні заробітки керівництва Бюро економічної безпеки, діяльність якого час від часу стає об'єктом підвищеної уваги з боку громадськості, не такі вже й високі.

А проте — все відносно. Для більшості українців зарплата понад 100 тисяч гривень на місяць — нездійсненна мрія. Та й у Європі далеко не всі заробляють такі гроші.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Бюро економічної безпеки.

Скільки заробляв під час війни директор БЕБ Вадим Мельник

Вадим Мельник займав посаду директора Бюро економчної безпеки з 23 серпня 2021 року по 14 квітня 2023-го.

січень 2022 107 145,50 грн лютий 2022 120 186,50 березень 2022 113 666,00 квітень 2022 113 666,00 травень 2022 113 789,82 червень 2022 113 855,73 липень 2022 113 864,83 серпень 2022 114 000,88 вересень 2022 114 000,88 жовтень 2022 114 000,88 листопад 2022 114 088,78 грудень 2022 114 102,45 січень 2023 113 666,00 лютий 2023 113 666,00 березень 2023 98 840,01 квітень 2023 56 833,00

Скільки заробляв в.о. директора БЕБ Едуард Федоров

Едуард Федоров з 10 березня 2023 року займав посаду першого заступника директора БЕБ. З 17 квітня по 14 серпня 2023-го виконував повноваження директора Бюро.

березень 2023 72 592,81 грн квітень 2023 111 548,85 травень 2023 111 548,85 червень 2023 111 987,94 липень 2023 102 954,86

Скільки заробляє в.о. директора БЕБ Андрій Пащук

Андрій Пащук займав посаду заступника директора БЕБ з 6 липня 2023 року. А з 15 серпня виконує повноваження директора Бюро.

липень 2023 76 812,66 грн серпень 2023 77 187,35

Скільки заробляв заступник директора БЕБ Олександр Кучеренко

Олександр Кучеренко займав посаду заступника директора БЕБ з 11 липня 2022 року по 23 січня 2023-го.

липень 2022 69 317,98 грн серпень 2022 88 730,68 вересень 2022 97 181,21 жовтень 2022 117 539,66 листопад 2022 110 892,79 грудень 2022 122 010,43 січень 2023 77 836,76

Скільки заробляє заступник директора БЕБ Олексій Літвінов

Олексій Літвінов займає посаду заступника директора з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ з 1 вересня 2022 року.

вересень 2022 93 029,02 грн жовтень 2022 113 387,47 листопад 2022 106 689,22 грудень 2022 123 668,26 січень 2023 50 560,44 лютий 2023 92 694,14 березень 2023 95 486,08 квітень 2023 99 721,79 травень 2023 99 721,79 червень 2023 99 721,79 липень 2023 99 721,79 серпень 2023 100 341,39

Скільки заробляв заступник директора БЕБ Віталій Гагач

Віталій Гагач займав посаду заступника директора БЕБ з 19 вересня 2022-го по 10 серпня 2023 року.

вересень 2022 41 177,58 грн жовтень 2022 110 949,12 листопад 2022 104 250,88 грудень 2022 109 530,80 січень 2023 68 024,55 лютий 2023 82 050,72 березень 2023 90 311,80 квітень 2023 90 899,79 травень 2023 91 165,34 червень 2023 92 935,64 липень 2023 99 194,79 серпень 2023 16 162,72

Скільки заробляє заступник директора БЕБ Сергій Перхун

Сергій Перхун працює на посаді заступника директора БЕБ з 15 серпня 2023 року.

серпень 2023 59 305,05 грн

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