Скільки заробляють керівники БЕБ

Скільки заробляє керівництво Бюро економічної безпеки під час війни
Офіційні заробітки керівництва Бюро економічної безпеки, діяльність якого час від часу стає об'єктом підвищеної уваги з боку громадськості, не такі вже й високі.
А проте — все відносно. Для більшості українців зарплата понад 100 тисяч гривень на місяць — нездійсненна мрія. Та й у Європі далеко не всі заробляють такі гроші.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Бюро економічної безпеки.
Скільки заробляв під час війни директор БЕБ Вадим Мельник
Вадим Мельник займав посаду директора Бюро економчної безпеки з 23 серпня 2021 року по 14 квітня 2023-го.
|січень 2022
|107 145,50 грн
|лютий 2022
|120 186,50
|березень 2022
|113 666,00
|квітень 2022
|113 666,00
|травень 2022
|113 789,82
|червень 2022
|113 855,73
|липень 2022
|113 864,83
|серпень 2022
|114 000,88
|вересень 2022
|114 000,88
|жовтень 2022
|114 000,88
|листопад 2022
|114 088,78
|грудень 2022
|114 102,45
|січень 2023
|113 666,00
|лютий 2023
|113 666,00
|березень 2023
|98 840,01
|квітень 2023
|56 833,00
Скільки заробляв в.о. директора БЕБ Едуард Федоров
Едуард Федоров з 10 березня 2023 року займав посаду першого заступника директора БЕБ. З 17 квітня по 14 серпня 2023-го виконував повноваження директора Бюро.
|березень 2023
|72 592,81 грн
|квітень 2023
|111 548,85
|травень 2023
|111 548,85
|червень 2023
|111 987,94
|липень 2023
|102 954,86
Скільки заробляє в.о. директора БЕБ Андрій Пащук
Андрій Пащук займав посаду заступника директора БЕБ з 6 липня 2023 року. А з 15 серпня виконує повноваження директора Бюро.
|липень 2023
|76 812,66 грн
|серпень 2023
|77 187,35
Скільки заробляв заступник директора БЕБ Олександр Кучеренко
Олександр Кучеренко займав посаду заступника директора БЕБ з 11 липня 2022 року по 23 січня 2023-го.
|липень 2022
|69 317,98 грн
|серпень 2022
|88 730,68
|вересень 2022
|97 181,21
|жовтень 2022
|117 539,66
|листопад 2022
|110 892,79
|грудень 2022
|122 010,43
|січень 2023
|77 836,76
Скільки заробляє заступник директора БЕБ Олексій Літвінов
Олексій Літвінов займає посаду заступника директора з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ з 1 вересня 2022 року.
|вересень 2022
|93 029,02 грн
|жовтень 2022
|113 387,47
|листопад 2022
|106 689,22
|грудень 2022
|123 668,26
|січень 2023
|50 560,44
|лютий 2023
|92 694,14
|березень 2023
|95 486,08
|квітень 2023
|99 721,79
|травень 2023
|99 721,79
|червень 2023
|99 721,79
|липень 2023
|99 721,79
|серпень 2023
|100 341,39
Скільки заробляв заступник директора БЕБ Віталій Гагач
Віталій Гагач займав посаду заступника директора БЕБ з 19 вересня 2022-го по 10 серпня 2023 року.
|вересень 2022
|41 177,58 грн
|жовтень 2022
|110 949,12
|листопад 2022
|104 250,88
|грудень 2022
|109 530,80
|січень 2023
|68 024,55
|лютий 2023
|82 050,72
|березень 2023
|90 311,80
|квітень 2023
|90 899,79
|травень 2023
|91 165,34
|червень 2023
|92 935,64
|липень 2023
|99 194,79
|серпень 2023
|16 162,72
Скільки заробляє заступник директора БЕБ Сергій Перхун
Сергій Перхун працює на посаді заступника директора БЕБ з 15 серпня 2023 року.
|серпень 2023
|59 305,05 грн
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